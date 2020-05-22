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NASCAR XFINITY / Отложенный этап в Дарлингтоне / Отчет о гонке

Через день после семейной трагедии он выиграл гонку. История удивительной победы в NASCAR

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Через день после семейной трагедии он выиграл гонку. История удивительной победы в NASCAR
Автор:
22 мая 2020 г., 19:39

Чейз Бриско вырвал победу после выкидыша у жены. После финиша спортсмен не смог сдержать слез

Race Winner Chase Briscoe, Stewart-Haas Racing, Ford
Race Winner Chase Briscoe, Stewart-Haas Racing, Ford
Chase Briscoe, Stewart-Haas Racing, Ford, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota
Chase Briscoe, Stewart-Haas Racing, Ford

25-летний гонщик из американского штата Индиана Чейз Бриско посвятил победу жене. Спортсмен выиграл первую гонку серии NASCAR Xfinity после коронавирусного перерыва – и эта гонка стала для Бриско серьезным испытанием. За два дня до соревнования у спортсмена умер нерожденный ребенок. 

«Это была самая сложная неделя в моей жизни, – рассказал гонщик второго дивизиона NASCAR. – Мои мысли были далеко от гонки. Я плакал в машине». 

Изначально гонка была намечена на вторник, 19 мая. В этот же день у жены спортсмена, Мариссы, проходил плановый медицинский осмотр. Чейз наблюдал за этим по видеосвязи. Во время обследования выяснилось, что у Мариссы произошел выкидыш. Бриско узнал об этом по телефону и не смог приехать к жене: он обязан был участвовать в гонке NASCAR Xfinity. 

Из-за дождя соревнования отложили на два дня: в итоге гонка состоялась в четверг, 21 мая. И Бриско выиграл ее в жесткой борьбе с чемпионом Кубка NASCAR Кайлом Бушем. Для Чейза эта победа оказалась всего четвертой в NASCAR XfinityВот как прошли финальные круги гонки:

 

У Бриско есть традиция: после каждой победы гонщик встает на одно колено. В этот раз Чейз также исполнил свой ритуал, но на глазах у него были слезы. 

 

«Как только я узнал [о выкидыше], я надел суровое лицо и постарался ободрять Мариссу как только могу. Когда она вернулась домой, мои родители смогли встретить ее и утешить. Только тогда я смог дать волю чувствам», – признался гонщик. 

Благодаря соцсетям соперники Бриско узнали о его трагедии и поддержали пилота. «Мы часто слышим, что гонщики – это одна большая семья. И я не раз видел, что когда кто-то из нас страдает, все остальные бросаются на помощь. В этот раз я оказался в центре такой ситуации. Невероятно, сколько человек поддержали меня. 

Другие гонщики, инженеры, руководители команд, представители чемпионата – все они где-то раздобыли мой номер и начали рассказывать мне, через что прошли сами. Было невероятно чувствовать такое единение. Разумеется, я никому не желаю пройти через такое – но в то же время это показало, насколько крепка наша гоночная семья. По понятным причинам мы не могли обняться. Но я действительно видел, как все вокруг заботятся обо мне». 

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Об этой статье

Серия NASCAR XFINITY
Этап Отложенный этап в Дарлингтоне
Сессия Гонка
Пилоты Кайл Буш , Чейз Бриско
Автор Джим Аттер

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