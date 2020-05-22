25-летний гонщик из американского штата Индиана Чейз Бриско посвятил победу жене. Спортсмен выиграл первую гонку серии NASCAR Xfinity после коронавирусного перерыва – и эта гонка стала для Бриско серьезным испытанием. За два дня до соревнования у спортсмена умер нерожденный ребенок.

«Это была самая сложная неделя в моей жизни, – рассказал гонщик второго дивизиона NASCAR. – Мои мысли были далеко от гонки. Я плакал в машине».

Изначально гонка была намечена на вторник, 19 мая. В этот же день у жены спортсмена, Мариссы, проходил плановый медицинский осмотр. Чейз наблюдал за этим по видеосвязи. Во время обследования выяснилось, что у Мариссы произошел выкидыш. Бриско узнал об этом по телефону и не смог приехать к жене: он обязан был участвовать в гонке NASCAR Xfinity.

Из-за дождя соревнования отложили на два дня: в итоге гонка состоялась в четверг, 21 мая. И Бриско выиграл ее в жесткой борьбе с чемпионом Кубка NASCAR Кайлом Бушем. Для Чейза эта победа оказалась всего четвертой в NASCAR Xfinity. Вот как прошли финальные круги гонки:

У Бриско есть традиция: после каждой победы гонщик встает на одно колено. В этот раз Чейз также исполнил свой ритуал, но на глазах у него были слезы.

«Как только я узнал [о выкидыше], я надел суровое лицо и постарался ободрять Мариссу как только могу. Когда она вернулась домой, мои родители смогли встретить ее и утешить. Только тогда я смог дать волю чувствам», – признался гонщик.

Благодаря соцсетям соперники Бриско узнали о его трагедии и поддержали пилота. «Мы часто слышим, что гонщики – это одна большая семья. И я не раз видел, что когда кто-то из нас страдает, все остальные бросаются на помощь. В этот раз я оказался в центре такой ситуации. Невероятно, сколько человек поддержали меня.

Другие гонщики, инженеры, руководители команд, представители чемпионата – все они где-то раздобыли мой номер и начали рассказывать мне, через что прошли сами. Было невероятно чувствовать такое единение. Разумеется, я никому не желаю пройти через такое – но в то же время это показало, насколько крепка наша гоночная семья. По понятным причинам мы не могли обняться. Но я действительно видел, как все вокруг заботятся обо мне».