Нельсиньо Пике рассказал о приглашении в Toro Rosso. Для этого он должен был собрать $400 000 от спонсоров

Команда Формулы 1 Toro Rosso, ныне известная как AlphaTauri, предлагала место Нельсону Пике-младшему. Об этом бразильский гонщик рассказал Motorsport.com. По словам чемпиона Формулы Е, он мог вернуться в Ф1 в составе молодежной команды Red Bull, если бы нашел спонсора, готового заплатить Toro Rosso $400 000.

«Мы провели переговоры, но в итоге я ответил отказом, – заявил Нельсиньо Пике. – В тот момент у меня уже было приглашение в NASCAR, так что я решил попробовать что-то новое. В тот момент я еще не имел представления, какой крутой это чемпионат. Я мог бы провести там один сезон и тут же уйти, мог бы возненавидеть эту серию – но я полюбил NASCAR всем сердцем».

Пике-младший не уточнил, в какой момент он обсуждал возможность выступлений за Toro Rosso. Нельсиньо провел в Формуле 1 полтора сезона: с начала 2008 до середины 2009 года пилот выступал за Renault.

В 2010-м бразилец провел несколько пробных стартов в разных дивизионах NASCAR, а с 2011-го начал на полном расписании выступать в Camping World Truck. Это третий по значимости дивизион NASCAR. В 2013-м Пике перешел на ступень выше: Нельсон начал выступать во втором дивизионе.

После этого бразилец переключился на другие серии. В частности, Пике-младший успел стать чемпионом Формулы Е и стартовать в ралли-кроссе. Сейчас Нельсиньо выступает в бразильских сток-карах, но не исключает своего возвращения в NASCAR в будущем.

«Я всегда знал, что могу вернуться в NASCAR по двум причинам, – рассказал Пике. – Во-первых, в этой серии можно быть конкурентоспособным в возрасте от 40 до 50 – если придерживаться здорового образа жизни. Во-вторых, мне просто очень нравится в Соединенных Штатах. Пока я жил в Европе, я понял, что в дальнейшем намерен жить только в Бразилии либо США. Я не представляю себя в Европе. Ну и в целом выступления в NASCAR для меня куда более реалистичны, чем Формула 1, Формула Е или IndyCar»

Самые яркие фотографии выступлений Нельсона Пике-младшего в разных дивизионах NASCAR разных лет: