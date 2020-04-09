Нельсиньо Пике рассказал о приглашении в Toro Rosso. Для этого он должен был собрать $400 000 от спонсоров
Нельсон Пике-младший признался, что несколько лет назад мог попасть в команду Формулы 1 Toro Rosso. Вместо этого бразилец перешел в NASCAR
Команда Формулы 1 Toro Rosso, ныне известная как AlphaTauri, предлагала место Нельсону Пике-младшему. Об этом бразильский гонщик рассказал Motorsport.com. По словам чемпиона Формулы Е, он мог вернуться в Ф1 в составе молодежной команды Red Bull, если бы нашел спонсора, готового заплатить Toro Rosso $400 000.
«Мы провели переговоры, но в итоге я ответил отказом, – заявил Нельсиньо Пике. – В тот момент у меня уже было приглашение в NASCAR, так что я решил попробовать что-то новое. В тот момент я еще не имел представления, какой крутой это чемпионат. Я мог бы провести там один сезон и тут же уйти, мог бы возненавидеть эту серию – но я полюбил NASCAR всем сердцем».
Пике-младший не уточнил, в какой момент он обсуждал возможность выступлений за Toro Rosso. Нельсиньо провел в Формуле 1 полтора сезона: с начала 2008 до середины 2009 года пилот выступал за Renault.
Читайте также:
В 2010-м бразилец провел несколько пробных стартов в разных дивизионах NASCAR, а с 2011-го начал на полном расписании выступать в Camping World Truck. Это третий по значимости дивизион NASCAR. В 2013-м Пике перешел на ступень выше: Нельсон начал выступать во втором дивизионе.
После этого бразилец переключился на другие серии. В частности, Пике-младший успел стать чемпионом Формулы Е и стартовать в ралли-кроссе. Сейчас Нельсиньо выступает в бразильских сток-карах, но не исключает своего возвращения в NASCAR в будущем.
«Я всегда знал, что могу вернуться в NASCAR по двум причинам, – рассказал Пике. – Во-первых, в этой серии можно быть конкурентоспособным в возрасте от 40 до 50 – если придерживаться здорового образа жизни. Во-вторых, мне просто очень нравится в Соединенных Штатах. Пока я жил в Европе, я понял, что в дальнейшем намерен жить только в Бразилии либо США. Я не представляю себя в Европе. Ну и в целом выступления в NASCAR для меня куда более реалистичны, чем Формула 1, Формула Е или IndyCar»
Самые яркие фотографии выступлений Нельсона Пике-младшего в разных дивизионах NASCAR разных лет:
Фотограф: Action Sports Photography
Фотограф: Action Sports Photography
Фотограф: Action Sports Photography
Фотограф: Action Sports Photography
Фотограф: Action Sports Photography
Фотограф: Action Sports Photography
Фотограф: Action Sports Photography
Фотограф: Action Sports Photography
Фотограф: Action Sports Photography
Фотограф: Action Sports Photography
Фотограф: Action Sports Photography
Фотограф: Action Sports Photography
Фотограф: Action Sports Photography
Фотограф: Action Sports Photography
Фотограф: NASCAR Media
Фотограф: Action Sports Photography
Читайте также:
Предыдущая новость
NASCAR заменит обычные гонки на компьютерные. Ради такого в чемпионат вернется самый популярный пилот
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , NASCAR , NASCAR XFINITY , NASCAR Truck
|Пилоты
|Нельсон Пике-мл.
|Команды
|AlphaTauri В Магазин
|Автор
|Фелипе Мотта
Нельсиньо Пике рассказал о приглашении в Toro Rosso. Для этого он должен был собрать $400 000 от спонсоров
NASCAR Truck Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты