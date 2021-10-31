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NASCAR Euro Новости

Вильнев впервые выиграл гонку NASCAR. Правда, в Италии

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Чемпион Формулы 1 1997 года одержал победу в гонке европейской серии, которая прошла на трассе «Валлелунга» близ Рима

Вильнев впервые выиграл гонку NASCAR. Правда, в Италии

Канадский гонщик Жак Вильнев, который в 1997 году выиграл чемпионат Формулы 1, впервые выиграл гонку NASCAR. Он стал первым на этапе в европейском чемпионате серии, прошедшем в окрестностях Рима.

Одержать победу Вильневу не помешал даже пятисекундный штраф, который он получил за нарушение на старте гонки, который давался ходом. Тогда он опередил обладателя поула и вырвался вперед, уже к концу первого круга оторвавшись от остальных на 5,2 секунды.

К концу гонки Вильнев лидировал с отрывом в 6,3 секунды, так что штраф не повлиял на его позицию. Сам он после победы заявил, что не понял, какое именно нарушение он допустил и пообещал тщательнее перечитать свод спортивных правил.

Это первая победа Вильнева в NASCAR. Он начинал выступать в этих сериях сразу после завершения карьеры в Формуле 1, с 2007 года. Вильнев ездил и в топ-классе NASCAR Cup в Америке, и в более демократичном классе NASCAR Xfinity, и даже успел погонять по «наскаровских» пикапах, после чего перебрался в европейскую серию NASCAR. Несмотря на несколько подиумов, одержать победу Вильневу удалось впервые.

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