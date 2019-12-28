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NASCAR Euro / Новость

Вильнев выставит собственную команду в европейском NASCAR

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Вильнев выставит собственную команду в европейском NASCAR
Автор:
, Writer
28 дек. 2019 г., 07:48

Чемпион мира 1997 года в партнерстве с другом детства Патриком Лемарье заявит гоночный коллектив в серии сток-каров – этот проект станет шагом по расширению их гоночной академии.

Вильнев и Лемарье запустили проект FEED Racing в самом начале 2019 года. С будущего сезона он расширит свои рамки и будет представлен двумя машинами в европейской серии NASCAR, где сам канадский пилот уже несколько раз выходил на старт.  

Руководители проекта станут его пилотами, но так как оба не смогут выступить во всех этапах, подменять их станут молодые спортсмены. Уже объявлено, что сменщиком Лемарье выступит 17-летний бельгиец Симон Пилат. 

«Для талантливых новичков это возможность расти и становиться профессионалами, – сказал Вильнев. – Мне всегда нравились эти машины и эти гонки, и после первого опыта мы готовы двигаться дальше. 

Мы с Патриком знаем друг друга с восьми лет, в годы моих выступлений в Формуле 1 за BAR он был там тест-пилотом, мы совместно основали FEED Racing, а это – логичный следующий шаг.

Машина Euro NASCAR дает прекрасную возможность понять базовые принципы поведения гоночного автомобиля. Она крепкая и позволяет действовать агрессивно, у нее много мощности и нет электронных систем помощи пилоту. И это открывает очень интересные варианты продолжения карьеры».

По итогам сезона-2019 Вильнев занял восьмое место в топовом дивизионе европейского NASCAR, дважды стартовав с поула. 

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Об этой статье

Серия NASCAR Euro
Автор Андре Вигольд

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