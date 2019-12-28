Вильнев выставит собственную команду в европейском NASCAR

Вильнев и Лемарье запустили проект FEED Racing в самом начале 2019 года. С будущего сезона он расширит свои рамки и будет представлен двумя машинами в европейской серии NASCAR, где сам канадский пилот уже несколько раз выходил на старт.

Руководители проекта станут его пилотами, но так как оба не смогут выступить во всех этапах, подменять их станут молодые спортсмены. Уже объявлено, что сменщиком Лемарье выступит 17-летний бельгиец Симон Пилат.

«Для талантливых новичков это возможность расти и становиться профессионалами, – сказал Вильнев. – Мне всегда нравились эти машины и эти гонки, и после первого опыта мы готовы двигаться дальше.

Мы с Патриком знаем друг друга с восьми лет, в годы моих выступлений в Формуле 1 за BAR он был там тест-пилотом, мы совместно основали FEED Racing, а это – логичный следующий шаг.

Машина Euro NASCAR дает прекрасную возможность понять базовые принципы поведения гоночного автомобиля. Она крепкая и позволяет действовать агрессивно, у нее много мощности и нет электронных систем помощи пилоту. И это открывает очень интересные варианты продолжения карьеры».

По итогам сезона-2019 Вильнев занял восьмое место в топовом дивизионе европейского NASCAR, дважды стартовав с поула.