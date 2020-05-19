Я описывал гонки, в которых гибли пилоты.

Я описывал гонки, в которых болельщики получали травмы от обломков, которые летели на них с трассы.

Я описывал гонки, в которых зрители умирали от удара молнии.

Я описывал гонку, в которой пешеходный мост над трассой рухнул под тяжестью толпы.

Я описывал гонку, в которой с неба упал вертолет. И я был на месте, когда самолет с Дейлом Эрнхардтом и всей его семьей потерпел крушение.

Меня зовут Джим Аттер. Я журналист, который пишет о Кубке NASCAR и регулярно ездит на гонки. И в минувшие выходные я был на овале в Дарлингтоне, где состоялся первый этап NASCAR после карантинного перерыва. Это был очень странный опыт.

Обломки упавшего самолета Дейла Эрнхардта-младшего Фото: Джерри Джордан - KickinTheTires.net Обломки упавшего самолета Дейла Эрнхардта-младшего Фото: Джим Аттер

Никогда прежде мне не доводилось описывать гонку, перед началом которой мне вручали 30-страничную инструкцию с правилами поведения на автодроме. И никогда прежде мне не измеряли температуру просто для того, чтобы разрешить войти на трассу.

Разумеется, все понимали, что первая гонка после коронавирусной паузы не может пройти как обычно. Но одно дело – читать об этом в новостях и пресс-релизах. И совсем другое –пережить самому.

В прошедшее воскресенье, 17 мая, я стал одним из четырех журналистов, кого допустили на автодром, чтобы мы смогли отработать гонку Кубка NASCAR в Дарлингтоне из пресс-центра.

В сложившихся условиях мы не могли рассчитывать, что получим какую-то информацию непосредственно на трассе. В плане результативности нашей работы мы были не более полезны, чем удаленные сотрудники, смотревшие гонку по телевизору. Но на этапе в Дарлингтоне у нас была не та же задача, что обычно. На нас легла ответственность засвидетельствовать все своими глазами и описать, как организовали эту гонку.

Перед гоночным уик-эндом я чувствовал нарастающее нетерпение в сочетании с опасениями за безопасность себя и окружающих. Больше всего эта ситуация напомнила мне сентябрь 2001 года. Тогда, только услышав об атаке террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке, мы с моим коллегой Дэвидом Пулом прыгнули в машину и рванули на овал в Нью-Гэмпшире, где должна была пройти ближайшая гонка NASCAR.

Мы были в пути на протяжении трех часов, когда узнали, что ко всеобщему облегчению гонку перенесли на конец сезона. Сейчас меня не покидали схожие опасения. Гонку могли отменить в любой момент.

У водителя грузовика одной из команд измеряют температуру Фото: NASCAR Media Представитель NASCAR в маске Фото: NASCAR Media

Когда мы с другими журналистами приехали в Дарлингтон в воскресенье утром, нас провели через незнакомый вход, а местные официальные лица обыскали наши автомобили. Каждый из нас носил маску, но этого было недостаточно. Нас препроводили в особую зону для проверки, где измерили температуру и вручили особые удостоверения, благодаря которым в итоге пустили на трассу.

Как оказалось, все не могло пройти более гладко. Я отправился в пресс-центр, где встретил троих коллег. Мы расселись далеко друг от друга, соблюдая социальную дистанцию.

И следующие два часа я ждал, что что-нибудь пойдет не так. Появится ли на трассе кто-то, кого отправят домой из-за повышенной температуры? Откажется ли кто-то из гонщиков соблюдать новые процедуры и будет ли выдворен за нарушение режима?

Ничего такого не случилось. Самым заметным событием предгоночной подготовки в итоге стал инцидент с Toyota Кайла Буша. Машина не прошла техническую инспекцию, хотя комиссары дали ей вторую попытку – и судьи отправили Буша на последнее место на старте.

Toyota Camry Кайла Буша из команды Joe Gibbs Racing Фото: NASCAR Media Кевин Харвик, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang, лидирует в гонке Фото: NASCAR Media

Уик-энд оказался намного более похожим на «нормальные» этапы Кубка NASCAR, чем все опасались. Все прошло по накатанной: общая молитва, предстартовый гимн, команда «Джентльмены, заводите ваши моторы!».

Когда мы увидели взмах зеленого флага и машины устремились к первому повороту в первый раз с 8 марта, сезон NASCAR действительно возобновился.

Правда, спустя пару кругов пришло осознание, что со звуком что-то не так. Когда машины уезжали в другую часть овала, всех оставшихся в боксах окутывала звенящая тишина. Мы привыкли к шуму трибун, которые поддерживают спортсменов – но в этот раз трибуны были пусты.

Да, NASCAR вернулся. Но энергетика, которая наполняет каждую гонку чемпионата, исчезла вместе с болельщиками.

Победитель гонки Кевин Харвик празднует победу в маске Фото: NASCAR Media

Увы, в ближайшее время это не исправить. Нам всем нужно смириться с тем, что гонки без зрителей стали единственной возможностью вернуть NASCAR хотя бы на экраны телевизоров.

И в конце концов, воскресная гонка в Дарлингтоне действительно прошла без сучка без задоринки. И это стало победой само по себе. А по-настоящему большой праздник с трибунами, полными фанатов, еще обязательно придет.