Вильнев пробился на старт гонки NASCAR «Дайтона-500»

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Гонка в Дайтоне традиционно открывает сезон NASCAR – в этом году она пройдет уже в 64-й раз. По сложным правилам серии дебютант Жак Вильнев попал в особую группу пилотов, не имеющих прямого пропуска на старт – канадцу пришлось доказывать свою скорость в квалификации.

Из шести гонщиков только двое получали право продолжить борьбу – и Жак смог сделать это, добившись второго результата. При этом по общей скорости он остался 36-м.

«Я совершенно не верил, что покажу необходимую скорость, потому такой результат стал для меня полной неожиданностью, – признался пилот в интервью Associated Press. – Я был совершенно уверен, что не пройду – и даже не слишком переживал из-за этого».

Гонщик выступал на Ford Mustang голландской команды Hezeberg.

«Добиться такого результата в гонке столь высокого уровня невероятно, – цитирует канадца ESPN. – Садясь за руль, я забываю, что мне уже 50 лет, и это приятно. Если получится продолжать в том же духе, то даже не знаю, зачем мне завершать карьеру».

В четверг Вильнева и его соперников ждут дуэльные заезды, которые окончательно определят стартовое поле «Дайтоны-500». Главная гонка состоится 20 февраля.

Жак Вильнев, Team Hezeberg, Ford Mustang Hezeberg Engineering Systems Фото: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images