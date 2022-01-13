Вильнев протестировал машину NASCAR. Ждем старта в Дайтоне?

Чемпион Формулы 1 Жак Вильнев провел вторник и среду на автодроме в Дайтоне, тестируя автомобиль Ford, принадлежащий команде Hezeberg. И, судя по всему, пилот настроен еще раз попробовать себя в гонке «Дайтона-500», которая откроет очередной сезон чемпионата NASCAR.

Впрочем, о своих планах на ближайшее время (500-мильная гонка состоится 20 февраля) канадец высказался не слишком определенно. Пилот сообщил журналистам, что «было бы здорово вновь попробовать пробиться на “Дайтону-500”» и что он вместе с командой «сейчас фокусируется на Дайтоне, но не против проехать и еще несколько гонок». Сделать однозначный вывод, что Вильнев будет пытаться пробиться на старт легендарного соревнования, на основании этих слов сложно.

Голландский коллектив Hezeberg в этом году впервые примет участие в высшем дивизионе NASCAR и поэтому место на старте «Дайтоны-500» его представителям не гарантировано. Это значит, что экс-чемпиону Ф1 предстоит бороться за право участвовать в основной гонке по ходу квалификации (правда, место на старте по итогам этих заездов гарантируется только обладателям первого и второго времени) и квалификационных гонок.

Напомним, что Вильнев (которому в этом году исполнится 51 год) уже пытался попасть в число участников «Дайтоны-500» в 2008 году. Тогда пилот разбил автомобиль в квалификации и не попал даже на старт квалификационной гонки.

При этом до и после (в 2007, 2010 и 2013 годах) канадец смог принять участие в четырех гонках высшего дивизиона NASCAR. Лучшим результатом при этом стала 21-я позиция на финише. Также бывший гонщик Ф1 за последние три года проехал больше 20-ти этапов Euro NASCAR, европейского аналога американской серии – и в прошлом году одержал свои первые победы в гонках этого чемпионата.