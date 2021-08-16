NASCAR Cup / Индианаполис Новость
Видео: поребрик привел к массовому завалу в NASCAR
Автор: Ник де Грот
Перевод: Иван Матушкин , редактор
Сломанный бордюр отправил кучу пилотов в стену
Гонка NASCAR в Индианаполисе была остановлена из-за массовой аварии, вызванной полоской поребрика. Ранее по ходу гонки под ним застряли обломки машины, которые маршалам удалось убрать. Однако на рестарте это привело к волне вылетов с трассы.
Уже на втором круге после возобновления гонки часть поребрика отломилась, что привело к вылету сразу нескольких машин. В аварии попали Джоуи Логано, Уильям Байрон, Кристофер Белл, Райан Прис, Кайл Буш, Джастин Хэйли, Дэниел Суарес и Кевин Харвик.
Приведение трассы в порядок заняло 20 минут. Руководители гонки решили убрать сломанный поребрик и не заменять его другим.
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