Видео: поребрик привел к массовому завалу в NASCAR

Гонка NASCAR в Индианаполисе была остановлена из-за массовой аварии, вызванной полоской поребрика. Ранее по ходу гонки под ним застряли обломки машины, которые маршалам удалось убрать. Однако на рестарте это привело к волне вылетов с трассы.

Уже на втором круге после возобновления гонки часть поребрика отломилась, что привело к вылету сразу нескольких машин. В аварии попали Джоуи Логано, Уильям Байрон, Кристофер Белл, Райан Прис, Кайл Буш, Джастин Хэйли, Дэниел Суарес и Кевин Харвик.

Приведение трассы в порядок заняло 20 минут. Руководители гонки решили убрать сломанный поребрик и не заменять его другим.