Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Галерея: Грязные гонки или как NASCAR решила вернуться к истокам
NASCAR Cup / Индианаполис Новость

Видео: поребрик привел к массовому завалу в NASCAR

Автор:
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Сломанный бордюр отправил кучу пилотов в стену

Гонка NASCAR в Индианаполисе была остановлена из-за массовой аварии, вызванной полоской поребрика. Ранее по ходу гонки под ним застряли обломки машины, которые маршалам удалось убрать. Однако на рестарте это привело к волне вылетов с трассы.

Уже на втором круге после возобновления гонки часть поребрика отломилась, что привело к вылету сразу нескольких машин. В аварии попали Джоуи Логано, Уильям Байрон, Кристофер Белл, Райан Прис, Кайл Буш, Джастин Хэйли, Дэниел Суарес и Кевин Харвик. 

Приведение трассы в порядок заняло 20 минут. Руководители гонки решили убрать сломанный поребрик и не заменять его другим.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Галерея: Грязные гонки или как NASCAR решила вернуться к истокам

Предыдущая новость

Галерея: Грязные гонки или как NASCAR решила вернуться к истокам
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes

1 ч
2
Формула 1

Главу трассы в Спа убил собственный муж

5 ч
3
Формула 1

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull

1 дн
4
Формула 1

Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год

7 ч
5
Формула 1

Палоу: IndyCar – для побед, Формула 1 – для инстаграма

4 ч
Самое важное:
Видео: поребрик привел к массовому завалу в NASCAR
Статья с видео
NAS

Видео: поребрик привел к массовому завалу в NASCAR

2 ч
Галерея: Грязные гонки или как NASCAR решила вернуться к истокам
NAS

Галерея: Грязные гонки или как NASCAR решила вернуться к истокам

30 мар. 2021 г.
Огонь, обломки и десятки пострадавших. На «500 миль Дайтоны» случилось две массовых аварии
NAS

Огонь, обломки и десятки пострадавших. На «500 миль Дайтоны» случилось две массовых аварии

15 февр. 2021 г.
Одна из гонок NASCAR в 2021 году пройдет на грунте
NAS

Одна из гонок NASCAR в 2021 году пройдет на грунте

1 окт. 2020 г.
Майкл Джордан стал совладельцем команды NASCAR
NAS

Майкл Джордан стал совладельцем команды NASCAR

22 сент. 2020 г.
Последние видео
Вот это я называю настоящими машинами. Superbird и Daytona 08:37
NASCAR Cup
4 июл. 2020 г.

Вот это я называю настоящими машинами. Superbird и Daytona

Дрифт на машине NASCAR: посмотрите, как это делают чемпионы на Mustang 01:10
NASCAR Cup
18 июн. 2020 г.

Дрифт на машине NASCAR: посмотрите, как это делают чемпионы на Mustang

Та самая гонка NASCAR Cup с аварией и средним пальцем. Полная версия 02:44:15
NASCAR Cup
23 мая 2020 г.

Та самая гонка NASCAR Cup с аварией и средним пальцем. Полная версия

«В мгновение ока: от триумфа до трагедии». О гонщике NASCAR сняли фильм 02:36
NASCAR Cup
8 мар. 2020 г.

«В мгновение ока: от триумфа до трагедии». О гонщике NASCAR сняли фильм

«Машину разорвало – а он встал и пошел». Посмотрите на жуткую аварию в NASCAR 01:57
NASCAR Cup
2 мар. 2020 г.

«Машину разорвало – а он встал и пошел». Посмотрите на жуткую аварию в NASCAR

Ник де Грот Больше от
Ник де Грот
Гонщик IndyCar попал в больницу, упав с велосипеда Роуд Америка
IndyCar

Гонщик IndyCar попал в больницу, упав с велосипеда

Гонки виртуального NASCAR в Фонтане выиграли Паркер и Буттафуоко
eSports

Гонки виртуального NASCAR в Фонтане выиграли Паркер и Буттафуоко

Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR
NASCAR Cup

Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR

Самое читаемое Сегодня

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes
Формула 1 Формула 1

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes

Главу трассы в Спа убил собственный муж
Формула 1 Формула 1

Главу трассы в Спа убил собственный муж

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull
Формула 1 Формула 1

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull

Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год
Формула 1 Формула 1

Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год

Палоу: IndyCar – для побед, Формула 1 – для инстаграма
Формула 1 Формула 1

Палоу: IndyCar – для побед, Формула 1 – для инстаграма

Видео: поребрик привел к массовому завалу в NASCAR
Статья с видео
NASCAR Cup NASCAR Cup

Видео: поребрик привел к массовому завалу в NASCAR

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год
Формула E Формула E

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1
Формула 1 Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Самое важное:

Видео: поребрик привел к массовому завалу в NASCAR
Статья с видео
NASCAR Cup NASCAR Cup

Видео: поребрик привел к массовому завалу в NASCAR

Галерея: Грязные гонки или как NASCAR решила вернуться к истокам
NASCAR Cup NASCAR Cup

Галерея: Грязные гонки или как NASCAR решила вернуться к истокам

Огонь, обломки и десятки пострадавших. На «500 миль Дайтоны» случилось две массовых аварии
NASCAR Cup NASCAR Cup

Огонь, обломки и десятки пострадавших. На «500 миль Дайтоны» случилось две массовых аварии

Одна из гонок NASCAR в 2021 году пройдет на грунте
NASCAR Cup NASCAR Cup

Одна из гонок NASCAR в 2021 году пройдет на грунте

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.