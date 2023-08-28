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NASCAR Cup / Дайтона II Видео

Фото и видео: авария с десятью переворотами в гонке NASCAR

Райан Прис лишь чудом не получил повреждений на этапе американских сток-каров в Дайтоне. Сколько точно раз перевернулась его машина – подсчитать, кажется, невозможно

Бьорн Смит
Автор:
Авария: Райан Прис Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
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Авария: Райан Прис Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
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Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images

Авария: Райан Прис Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Авария: Райан Прис Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
2/6

Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images

Авария: Райан Прис Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Авария: Райан Прис Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
3/6

Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images

Авария: Райан Прис Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Авария: Райан Прис Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
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Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images

Авария: Райан Прис Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Авария: Райан Прис Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
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Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images

Авария: Райан Прис Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Авария: Райан Прис Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
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Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images

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