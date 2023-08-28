Фото и видео: авария с десятью переворотами в гонке NASCAR
Райан Прис лишь чудом не получил повреждений на этапе американских сток-каров в Дайтоне. Сколько точно раз перевернулась его машина – подсчитать, кажется, невозможно
Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images
Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images
Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images
Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images
Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images
Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images
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