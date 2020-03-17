В NASCAR запретили любые тесты, за исключением машин нового поколения

Вслед за переносом шести гонок, которые должны были пройти до 9 мая, руководство чемпионата NASCAR ввело ограничения на работу команд. Это связано с пандемией коронавируса во всем мире.

Запрет распространяется на любые работы с машинами, за исключением автомобилей нового поколения. В частности, командам запрещается проводить испытания в аэродинамических трубах, в климатических камерах, на испытательных стендах. Не разрешается даже проводить фотосъемку для постеров и работать на базах команд на симуляторах.

Единственная активность, которая допускается – удаленное участие в виртуальных гонках.