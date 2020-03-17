В NASCAR запретили любые тесты, за исключением машин нового поколения
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Из-за коронавируса запрещены любые работы над машинами, требующие участия нескольких человек
Вслед за переносом шести гонок, которые должны были пройти до 9 мая, руководство чемпионата NASCAR ввело ограничения на работу команд. Это связано с пандемией коронавируса во всем мире.
Запрет распространяется на любые работы с машинами, за исключением автомобилей нового поколения. В частности, командам запрещается проводить испытания в аэродинамических трубах, в климатических камерах, на испытательных стендах. Не разрешается даже проводить фотосъемку для постеров и работать на базах команд на симуляторах.
Единственная активность, которая допускается – удаленное участие в виртуальных гонках.
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR Cup
|Автор
|Джим Аттер
В NASCAR запретили любые тесты, за исключением машин нового поколения
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NASCAR Cup Следующая сессия
13 мар. - 15 мар.
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