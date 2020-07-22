В NASCAR упразднили тренировки и квалификации до конца года

NASCAR отменила квалификации. Гоночная серия ввела правило, по которому все этапы 2020 года пройдут без тренировок и квалификаций. Это затронет три ключевых дивизиона: Кубок, Xfinity и Truck. Правило будет действовать до конца сезона.

Вплоть до начала этого года в NASCAR устраивали этапы с полноценным расписанием. Оно включало несколько тренировок и квалификацию. После карантина, вызванного коронавирусом, чемпионат решил отказаться от необязательных сессий и проводить только гонки. Стартовый порядок определяли по жеребьевке.

Поначалу это решение представляли как временную меру, но теперь NASCAR сделал ее постоянной. «Мы приняли такое решение после обсуждения со всеми командами и представителями гоночного сообщества, – заявил старший вице-президент NASCAR Скотт Миллер. – Нынешний формат отлично сработал. Самое главное: из недели в неделю мы видим интересные гонки».

Для гонок на стадии плей-офф руководство NASCAR изменит принцип формирования стартовой решетки. Правда, какой именно принцип введут в чемпионате, пока неизвестно: Скотт Миллер пообещал объявить детали ближе к делу.

Отказ от тренировок и квалификаций не вызвал недовольства со стороны участников. Единственным исключением стал предстоящий этап на дорожной версии трассы в Дайтоне. Автодром в этой конфигурации впервые примет у себя этап высшего дивизиона NASCAR. Это значит, что большинство пилотов никогда не ездили по этой версии трассы.

Дебютная гонка намечена на 16 августа. Пилот Кубка NASCAR Клинт Боуйер признался, что голосовал против отмены тренировок и квалификаций для этапа в Дайтоне. «Мне кажется, я нахожусь в уникальном положении, так как я хотя бы ездил по этой трассе. Правда, это было очень давно и я ничего не запомнил. Но я все равно голосовал за проведение тренировок», – заявил Боуйер.

В 2020 году дорожная конфигурация автодрома в Дайтоне заменила в календаре NASCAR Cup этап на «Уоткинс-Глене».