В Майами-Дейде запретили публичные мероприятия. Гонка NASCAR под угрозой срыва

Мэр американского округа Майами-Дейд наложил запрет на крупные собрания людей. Этот запрет распространится в том числе на этап серии NASCAR на овале в Хоумстеде 22 марта. Таким образом, гонка во Флориде либо не состоится совсем, либо пройдет без зрителей. Окончательный выбор между двумя указанными вариантами сделает руководство американского чемпионата.

Майами-Дейд - крупнейший округ Флориды по численности населения. В состав этого округа входят и Майами, и Хоумстед, где расположена гоночная трасса. Помимо этапа NASCAR мэр округа Карлос Хименес запретил теннисный турнир и все матчи на стадионе Американ Эйрлайнс-арена в Майами.

Руководство чемпионата NASCAR выпустило собственные рекомендации для участников всех дивизионов в связи с коронавирусом. В частности, командам посоветовали проводить все совещания на открытом воздухе, а гонщикам отказаться от раздачи автографов в закрытых помещениях.

На момент написания заметки ближайший этап Кубка NASCAR находится вне опасности. Эта гонка должна пройти в ближайшее воскресенье, 15 марта, в соседнем с Флоридой штате Джорджия.