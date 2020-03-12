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NASCAR Cup / Хоумстед / Новость

В Майами-Дейде запретили публичные мероприятия. Гонка NASCAR под угрозой срыва

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В Майами-Дейде запретили публичные мероприятия. Гонка NASCAR под угрозой срыва
Автор:
, редактор раздела NASCAR
12 мар. 2020 г., 17:32

Этап Кубка NASCAR во Флориде оказался на грани отмены из-за вспышки коронавируса. Гонка должна была пройти 22 марта

Мэр американского округа Майами-Дейд наложил запрет на крупные собрания людей. Этот запрет распространится в том числе на этап серии NASCAR на овале в Хоумстеде 22 марта. Таким образом, гонка во Флориде либо не состоится совсем, либо пройдет без зрителей. Окончательный выбор между двумя указанными вариантами сделает руководство американского чемпионата.

Майами-Дейд - крупнейший округ Флориды по численности населения. В состав этого округа входят и Майами, и Хоумстед, где расположена гоночная трасса. Помимо этапа NASCAR мэр округа Карлос Хименес запретил теннисный турнир и все матчи на стадионе Американ Эйрлайнс-арена в Майами.

Руководство чемпионата NASCAR выпустило собственные рекомендации для участников всех дивизионов в связи с коронавирусом. В частности, командам посоветовали проводить все совещания на открытом воздухе, а гонщикам отказаться от раздачи автографов в закрытых помещениях.

На момент написания заметки ближайший этап Кубка NASCAR находится вне опасности. Эта гонка должна пройти в ближайшее воскресенье, 15 марта, в соседнем с Флоридой штате Джорджия.

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Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup , NASCAR XFINITY , NASCAR Truck
Этап Хоумстед
Автор Джим Аттер

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