В боксах Баббы Уоллеса обнаружили удавку. Инцидент произошел на последнем этапе Кубка NASCAR в Талладеге. Гонка должна была пройти в воскресенье, 21 июня, но из-за дождя заезд перенесли. Тем не менее все участники чемпионата приехали на трассу. Присутствовал и Бабба Уоллес, единственный гонщик высшего дивизиона NASCAR, который считает себя афроамериканцем.

Кто именно нашел виселицу, не уточняется. В NASCAR начали расследование, чтобы установить, кто подложил орудие для повешения в боксы чернокожего пилота. Руководство чемпионата пообещало уволить всех причастных к этому поступку. Этап в Талладеге проходит без зрителей: доступ в боксы имеют члены команд, представители трассы и сотрудники самого чемпионата.

«Сегодня произошел омерзительный акт расизма. Он сильно меня огорчил, – написал по этому поводу Бабба Уоллес в своем твиттере. – Это болезненно напоминание о том, какой путь нам еще предстоит пройти и как важно быть непреклонным в борьбе с расизмом».

Ни в официальном заявлении NASCAR, ни в сообщении Уоллеса не объяснялась связь между виселицей и расизмом.

После начала массовых протестов в США Бабба Уоллес изменил раскраску своей машины. Вместо привычной спонсорской ливреи гонщик начал выступать в черном автомобиле с надписью Black lives matter, что переводится как «Жизни черных имеют значение». Эта фраза стала девизом демонстрантов в Соединенных Штатах.

Американский чемпионат публично поддержал митингующих и запретил флаги Конфедерации на трибунах. Последний этап в Талладеге сопровождается недовольством болельщиков этим запретом. Они собрались у входа на автодром и устроили импровизированный парад, на котором размахивали флагами Конфедерации. Людей не устроили ограничения, которые ввели в NASCAR в отношении символики южных штатов.

А за два часа до предполагаемого старта гонки над трассой пролетел легкомоторный самолет с флагом Конфедерации и плакатом, на котором было написано: «Лишите NASCAR финансирования».