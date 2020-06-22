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NASCAR Cup / Талладега / Новость

В боксах чернокожего гонщика нашли виселицу. NASCAR пообещал уволить виновных

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В боксах чернокожего гонщика нашли виселицу. NASCAR пообещал уволить виновных
Автор:
22 июн. 2020 г., 06:41

Считающий себя афроамериканцем Бабба Уоллес рассказал, как он огорчен этим актом расизма

Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro United States Air Force
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro and a Nascar official
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro, Daniel Suarez, Gaunt Brothers Racing Toyota

В боксах Баббы Уоллеса обнаружили удавку. Инцидент произошел на последнем этапе Кубка NASCAR в Талладеге. Гонка должна была пройти в воскресенье, 21 июня, но из-за дождя заезд перенесли. Тем не менее все участники чемпионата приехали на трассу. Присутствовал и Бабба Уоллес, единственный гонщик высшего дивизиона NASCAR, который считает себя афроамериканцем.

Кто именно нашел виселицу, не уточняется. В NASCAR начали расследование, чтобы установить, кто подложил орудие для повешения в боксы чернокожего пилота. Руководство чемпионата пообещало уволить всех причастных к этому поступку. Этап в Талладеге проходит без зрителей: доступ в боксы имеют члены команд, представители трассы и сотрудники самого чемпионата.

«Сегодня произошел омерзительный акт расизма. Он сильно меня огорчил, – написал по этому поводу Бабба Уоллес в своем твиттере. – Это болезненно напоминание о том, какой путь нам еще предстоит пройти и как важно быть непреклонным в борьбе с расизмом».

Ни в официальном заявлении NASCAR, ни в сообщении Уоллеса не объяснялась связь между виселицей и расизмом.  

После начала массовых протестов в США Бабба Уоллес изменил раскраску своей машины. Вместо привычной спонсорской ливреи гонщик начал выступать в черном автомобиле с надписью Black lives matter, что переводится как «Жизни черных имеют значение». Эта фраза стала девизом демонстрантов в Соединенных Штатах.

Американский чемпионат публично поддержал митингующих и запретил флаги Конфедерации на трибунах. Последний этап в Талладеге сопровождается недовольством болельщиков этим запретом. Они собрались у входа на автодром и устроили импровизированный парад, на котором размахивали флагами Конфедерации. Людей не устроили ограничения, которые ввели в NASCAR в отношении символики южных штатов.

А за два часа до предполагаемого старта гонки над трассой пролетел легкомоторный самолет с флагом Конфедерации и плакатом, на котором было написано: «Лишите NASCAR финансирования».

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Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup
Этап Талладега
Местонахождение Талладега
Пилоты Даррел Уоллес-мл.
Команды Richard Petty Motorsports
Автор Джим Аттер

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