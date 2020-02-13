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NASCAR Cup / Дайтона 500 / Новость

Трамп приедет на «Дайтону 500». Это самая известная гонка NASCAR

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Трамп приедет на «Дайтону 500». Это самая известная гонка NASCAR
Автор:
13 февр. 2020 г., 04:20

Президент США станет гостем открывающего этапа NASCAR Cup впервые с 2004 года. Последним президентом, приезжавшим в Дейтону, был Джордж Буш-младший

Президент США Дональд Трамп приедет на гонку «Дайтона 500». Это первый зачетный этап NASCAR Cup — самого популярного гоночного чемпионата в Соединенных Штатах. «Дайтона 500» проходит в штате Флорида. В этом же штате расположена принадлежащая Трампу резиденция Мар-а-Лаго, в которой президент живет со своей семьей.

Дональд Трамп заедет на гонку NASCAR Cup по пути из Флориды в Белый дом. Официальный представитель аэропорта в городе Дейтона-Бич, где пройдет заезд, подтвердил Motorsport.com, что в Вооруженные силы США прибудут в аэропорт в ближайшее воскресенье, 16 февраля. Именно в этот день состоится гонка «Дайтона 500».

По случаю визита военных вокруг аэропорта организуют 30-мильную зону, в которой будут запрещены полеты беспилотников.

«Дайтона 500» — наиболее известная и популярная гонка NASCAR во всем календаре. Этот этап традиционно собирает сотни тысяч зрителей на трибунах, а победа в гонке считается особенно престижной. По своему статусу «Дайтона 500» стоит в одном ряду с Гран При Монако Формулы 1, «Инди-500» и «24 часами Ле-Мана».

Действующий президент США никогда не скрывал своего увлечения гонками. В 2011 году Дональд Трамп был особым гостем «Инди-500», а в 2018 году политик пригласил на торжественный прием в Белом доме чемпиона NASCAR Cup Джоуи Логано. На этом приеме президент сказал гонщику: «Вы никогда не забываете, что по-настоящему много значит: это Бог, семья и родная страна».

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В последний раз действующий президент Соединенных Штатов приезжал на «Дайтону 500» в 2004 году. В тот раз гостем гонки стал Джордж Буш-младший. И Буш, и Трамп представляют Республиканскую партию.

«Я не могу дождаться, когда на трассе появится президент Трамп, чтобы все зрители смогли почтить его заслуги и насладиться особо праздничной атмосферой, которую придаст присутствие президента на «Дайтоне 500», — заявил чемпион высшего дивизиона NASCAR 2004 года Курт Буш.

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Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup , NASCAR XFINITY
Этап Дайтона 500
Автор Джим Аттер

NASCAR Cup Следующая сессия

Дайтона 500

Дайтона 500

8 февр. - 16 февр.
Первая дуэль Старт через
18 Часов
:
54 Минут
:
24 Секунд

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