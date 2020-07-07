Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал твит о NASCAR. Политик отреагировал на скандал с ненастоящей виселицей в Талладеге. На этот автодром вызвали 15 агентов ФБР, чтобы те расследовали появление удавки в боксах Баббы Уоллеса — единственного чернокожего гонщика в чемпионате.

После масштабного расследования, опроса свидетелей и осмотра 1648 боксов NASCAR агенты выяснили: в произошедшем не было состава преступления. Веревочная петля, которую в команде Баббы Уоллеса приняли за виселицу, оказалась обычной веревкой, с помощью которой на трассе закрывают дверь гаража. ФБР установило: кто-то свил эту веревку в петлю для удобства закрывания двери в прошлом году.

Веревка в форме петли в боксах Баббы Уоллеса в Талладеге Фото: NASCAR Media

До того, как спецагенты завершили расследование, в NASCAR устроили акцию поддержки Уоллеса. Перед стартом гонки все пилоты-соперники Баббы руками выкатили его машину на трассу, после чего встали вокруг в знак солидарности. Единодушие продемонстрировала и администрация Кубка NASCAR: руководство чемпионата пообещало действовать точно также в случае повтора инцидента.

«Почему Бабба Уоллес не извинился перед всеми великолепными гонщиками NASCAR и сотрудниками чемпионата, которые пришли ему на выручку, встали на его сторону и были готовы пожертвовать ему абсолютно всё? И это для того, чтобы узнать: вся история оказалась очередным надувательством, — написал Трамп в своем твиттере. — Этот инцидент в сочетании с [запретом] флага привели к самым низким рейтингам в истории».

Президент имеет в виду, что одновременно с появлением фальшивой виселицы в NASCAR запретили зрителям проносить на трибуны флаги Конфедерации. Эти флаги присутствовали на трибунах и в телетрансляциях NASCAR десятилетиями.

Что касается упоминания надувательства, то это может быть отсылкой к истории чернокожего актера Джуси Смоллета. Тот инсценировал нападение на себя, а затем публично обвинил расистов в разжигании ненависти к чернокожим людям. Расследование доказало, что Смоллет лично заплатил нападавшим, чтобы те симулировали преступление на почве расовой ненависти. В отличие от истории Смоллетом спецслужбы не нашли следов умысла в действиях Баббы Уоллеса.

Вскоре после появления твита Трампа единственный чернокожий гонщик Кубка NASCAR ответил политику. «Любовь важнее ненависти. Любовь идет от сердца, в то время как ненависти людей учат. И даже если эта ненависть исходит от президента, знайте: любовь победит», — написал Уоллес у себя в твиттере.

Motorsport.com выяснил, что слова Дональда Трампа о низких рейтингах последних гонок Кубка NASCAR не соответствуют действительности. В частности, этап в Талладеге, во время которого произошел инцидент с фальшивой виселицей, собрал 104% от аудитории прошлого года. А в сравнении с заездами начала сезона гонку посмотрели на 8% больше болельщиков. Последовавший затем этап «Брикъярд 400» собрал на 46% больше аудитории, чем «Брикъярд 400» 2019 года.