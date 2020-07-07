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NASCAR Cup / Новость

Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR

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Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR
Автор:
7 июл. 2020 г., 14:10

Президент США обратил внимание, что никто не понес наказания за случай с фальшивой виселицей

President Donald Trump at Daytona 500
Air Force One arrives at Daytona with President Donald Trump.
Donald J Trump, The President of The United States and Grand Marshall for the Daytona 500 meets with Rick and Linda Hendrick and Coach Joe Gibbs and Roger and Cathy Penske
President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump walk to their car after then command at the Daytona 500
President Donald J. Trump, limo, beast, perfect, stable, genius, pace laps
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro and a Nascar official
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro Victory Junction and Richard Petty
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro Victory Junction and Richard Petty
Fans cheer for Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro Victory Junction

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал твит о NASCAR. Политик отреагировал на скандал с ненастоящей виселицей в Талладеге. На этот автодром вызвали 15 агентов ФБР, чтобы те расследовали появление удавки в боксах Баббы Уоллеса — единственного чернокожего гонщика в чемпионате.

После масштабного расследования, опроса свидетелей и осмотра 1648 боксов NASCAR агенты выяснили: в произошедшем не было состава преступления. Веревочная петля, которую в команде Баббы Уоллеса приняли за виселицу, оказалась обычной веревкой, с помощью которой на трассе закрывают дверь гаража. ФБР установило: кто-то свил эту веревку в петлю для удобства закрывания двери в прошлом году.

Веревка в форме петли в боксах Баббы Уоллеса в Талладеге

Веревка в форме петли в боксах Баббы Уоллеса в Талладеге

Фото: NASCAR Media

До того, как спецагенты завершили расследование, в NASCAR устроили акцию поддержки Уоллеса. Перед стартом гонки все пилоты-соперники Баббы руками выкатили его машину на трассу, после чего встали вокруг в знак солидарности. Единодушие продемонстрировала и администрация Кубка NASCAR: руководство чемпионата пообещало действовать точно также в случае повтора инцидента.

«Почему Бабба Уоллес не извинился перед всеми великолепными гонщиками NASCAR и сотрудниками чемпионата, которые пришли ему на выручку, встали на его сторону и были готовы пожертвовать ему абсолютно всё? И это для того, чтобы узнать: вся история оказалась очередным надувательством, — написал Трамп в своем твиттере. — Этот инцидент в сочетании с [запретом] флага привели к самым низким рейтингам в истории».

Президент имеет в виду, что одновременно с появлением фальшивой виселицы в NASCAR запретили зрителям проносить на трибуны флаги Конфедерации. Эти флаги присутствовали на трибунах и в телетрансляциях NASCAR десятилетиями.

 

Что касается упоминания надувательства, то это может быть отсылкой к истории чернокожего актера Джуси Смоллета. Тот инсценировал нападение на себя, а затем публично обвинил расистов в разжигании ненависти к чернокожим людям. Расследование доказало, что Смоллет лично заплатил нападавшим, чтобы те симулировали преступление на почве расовой ненависти. В отличие от истории Смоллетом спецслужбы не нашли следов умысла в действиях Баббы Уоллеса.

Вскоре после появления твита Трампа единственный чернокожий гонщик Кубка NASCAR ответил политику. «Любовь важнее ненависти. Любовь идет от сердца, в то время как ненависти людей учат. И даже если эта ненависть исходит от президента, знайте: любовь победит», — написал Уоллес у себя в твиттере.

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Motorsport.com выяснил, что слова Дональда Трампа о низких рейтингах последних гонок Кубка NASCAR не соответствуют действительности. В частности, этап в Талладеге, во время которого произошел инцидент с фальшивой виселицей, собрал 104% от аудитории прошлого года. А в сравнении с заездами начала сезона гонку посмотрели на 8% больше болельщиков. Последовавший затем этап «Брикъярд 400» собрал на 46% больше аудитории, чем «Брикъярд 400» 2019 года.

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Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup
Пилоты Даррел Уоллес-мл.
Автор Ник де Грот

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