25 мая полицейские в процессе задержания убили Джорджа Флойда, жителя американского города Миннеаполис. Инцидент стал причиной массовых протестов, охвативших города США и перекинувшихся на другие страны. Не осталась эта история незамеченной и в гоночном мире – точнее, в самой популярной американской серии.

Единственный чернокожий гонщик вышел на передний план

К началу этого сезона Бабба Уоллес провел в высшей лиге NASCAR два полных сезона, в 72-х гонках один раз финишировав в первой тройке и еще дважды – в первой десятке. Но в отличие от многих соперников со столь же средненькими результатами он хоть чем-то запоминался зрителям и журналистам – как единственный в высшем дивизионе пилот, считающийся и считающий себя чернокожим.

Неудивительно, что на фоне протестов после гибели Джорджа Флойда гонщик оказался в центре внимания. И причиной этого был не только цвет кожи Уоллеса. В 2003 году двоюродный брат пилота также был застрелен полицейским – по словам Буббы, продавщица на заправке вызвала полицию, без особой причины испугавшись группы из нескольких оживленно общавшихся между собой чернокожих. При этом полицейский, по данным канала NBC Sport, не понес за свои действия никакой ответственности – а поданный семьей погибшего иск не был удовлетворен судом.

«Когда убили Флойда, я сразу начал говорить об этой проблеме, – рассказал Уоллес. – Несколько пилотов откликнулись, задавали вопросы, что и как. Но в целом меня удивило и разозлило, как вяло отреагировали и гонщики, и боссы.

Фото: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images

Я поговорил об этом с еще одним пилотом, с Ти Диллоном – и он подтолкнул меня к тому, чтобы активнее поднимать этот вопрос. После этого я разослал сообщения всем пилотам и руководителям NASCAR. Попросил их быть активнее – ведь у них есть известность, есть авторитет. И мы должны этот авторитет использовать.

На наш чемпионат обычно смотрят с подозрением. Все думают, что на NASCAR ходят одни реднеки и расисты, чтобы флагом конфедератов махать. Но мы все знаем, что NASCAR не такой – и нам не должно быть наплевать, какое мнение о нас складывается».

Ряд пилотов поддержали Уоллеса постами в соцсетях – причем среди наиболее активных был семикратный чемпион серии Джимми Джонсон.

Гонку в Атланте начали с 30 секунд молчания

Перед началом заезда в Атланте все автомобили в какой-то момент остановились на прямой напротив боксов. В этот момент и к участникам, и к зрителям телетрансляции обратился президент NASCAR Стив Фелпс. «Сейчас очень важно слушать других, понимать других и выступать против расизма, против связанных с этим предубеждений», – в частности сказал менеджер.

После этого в течение примерно 30 секунд происходило нечто, выглядевшее как минута молчания: молчали и сами гонщики, и выстроившиеся на пит-лейне сотрудники команд, тишина соблюдалась и в телеэфире. Но целью было не почтить память погибших в ходе протестов – Фелпс в своей речи сформулировал это как «момент, когда мы можем остановиться и прислушаться к тому, что происходит вокруг».

Гонщики выступили против флага Конфедерации – и его запретили

В понедельник после гонки Уоллес стал гостем телешоу на канале CNN и заявил, что следующей мерой по борьбе с расизмом в NASCAR должен стать запрет на флаг Конфедерации – одной из сторон Гражданской войны в США во второй половине XIX века.

Для многих жителей юга США это знамя остается символом их традиций и образа в жизни – и одновременно для многих других оно выглядит символом определенной агрессивности и даже ненависти. NASCAR никак не использует флаг Конфедерации, но благодаря популярности соревнований в южных штатах такие знамена – не редкость на трибунах.

Болельщики с флагами Конфедерации на гонках в Кентукки Фото: Logan Whitton / NKP / Motorsport Images

«К нам приходят, чтобы хорошо провести время с семьей. И никто не должен чувствовать дискомфорта на наших гонках, – заявил Уоллес. – А значит, и таким флагам у нас не место».

Пилота поддержали сразу несколько соперников. «Мне порой неприятно видеть этот флаг, – заявил Райан Блейни. – Кажется, что у людей, которые им размахивают, какой-то недобрый посыл, они негативно настроены. И я не хотел бы видеть их на трассе».

Впрочем, высказывалось и противоположное мнение. «Если NASCAR продолжит двигаться в этом направлении, я уйду по окончании этого сезона. Не верю, что преклонение колен перед американским флагом или запрет на другой флаг могут что-то решить. Мне нет дела до флага Конфедерации – но есть люди, для которых это важно. Это не делает их расистами. Вы же сталкиваете разных людей лбами – и я не хочу барахтаться в этом политическом дерьме», – такая запись появилась в твитере Рэя Чикарелли.

Правда, вряд ли пилот мог кого-то всерьез напугать угрозой завершить карьеру: к 50-ти годам Чикарелли провел около 20-ти гонок в третьей лиге NASCAR, лишь один раз финишировал в первой десятке и шесть раз не смог пройти квалификацию (включая единственную попытку выйти на старт в этом году).

Спустя буквально пару дней NASCAR официально запретил демонстрацию флага Конфедерации на соревнованиях.

На гонку в Мартинсвилле машина Уоллеса выехала в новой расцветке

Перед очередным этапом серии Уоллес представил новый дизайн своего Chevrolet Camaro. Самыми заметными элементами дизайна стали хэштег #Blacklivesmatter, пацифик (неформальный символ антивоенного движения) на заднем крыле и изображение рукопожатия с подписью «Сочувствие. Любовь. Понимание». 11-е место на финише гонки вошло в число семи лучших результатов пилота за его карьеру в высшей лиге NASCAR.

Фото: Richard Petty Motorsports

Пилоты рассорились с дизайнером шлемов

Описанные выше события вызвали неожиданно резкую реакцию со стороны компании Beam Designs, услугами которой по росписи шлемов в последние годы пользуются многие звезды NASCAR.

В опубликованных от лица компании сообщениях в твитере (автором которых, видимо, был основатель компании Джейсон Бим) были сделаны попытки доказать, что флаг Конфедерации не связан с ненавистью к людям другой расы – что он представлял одну из сторон сложного политического конфликта. Однако обращение «идиоты» к инициаторам запрета, а также комментарий «мусор» под одним из твитов с новой расцветкой машины Уоллеса мало походило на конструктивное доброжелательное общение.

Нетрудно было догадаться, чем это может закончиться: в течение нескольких дней ряд пилотов и команд (включая упоминавшегося Джимми Джонсона и коллектив Joe Gibbs Racing) объявили об отказе от услуг Beam Designs.