Шесть гонок NASCAR перенесли из-за коронавируса

Организаторы чемпионата NASCAR объявили о переносе шести гонок, которые должны были состояться до 3 мая включительно, на неопределенный срок. Как и все отмены и переносы в последнее время, это связано с пандемией нового коронавируса.

О том, что гонка в Хоумстеде не состоится в первоначально намеченные даты, а именно в ближайшие выходные, объявили еще в пятницу. Теперь список дополнился этапами на спидвее в Техасе, Бристоле, Ричмонде, Довере и на «Талладеге».

Организаторы подчеркивают, что речь идет именно о переносе, но не об отмене этапов. Сообщается, что план провести в этом году все 36 гонок остается в силе. Ранее была также перенесена гонка в Атланте, которая должна была состояться в минувшее воскресенье. Новые даты пока не назначены.