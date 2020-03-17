Шесть гонок NASCAR перенесли из-за коронавируса
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Следующий этап состоится только Мартинсвилле 9 мая
Организаторы чемпионата NASCAR объявили о переносе шести гонок, которые должны были состояться до 3 мая включительно, на неопределенный срок. Как и все отмены и переносы в последнее время, это связано с пандемией нового коронавируса.
О том, что гонка в Хоумстеде не состоится в первоначально намеченные даты, а именно в ближайшие выходные, объявили еще в пятницу. Теперь список дополнился этапами на спидвее в Техасе, Бристоле, Ричмонде, Довере и на «Талладеге».
Организаторы подчеркивают, что речь идет именно о переносе, но не об отмене этапов. Сообщается, что план провести в этом году все 36 гонок остается в силе. Ранее была также перенесена гонка в Атланте, которая должна была состояться в минувшее воскресенье. Новые даты пока не назначены.
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR , NASCAR Cup
|Автор
|Сергей Иванов
Шесть гонок NASCAR перенесли из-за коронавируса
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