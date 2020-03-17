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Шесть гонок NASCAR перенесли из-за коронавируса

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Шесть гонок NASCAR перенесли из-за коронавируса
Автор:
, Редактор
17 мар. 2020 г., 06:48

Следующий этап состоится только Мартинсвилле 9 мая

Организаторы чемпионата NASCAR объявили о переносе шести гонок, которые должны были состояться до 3 мая включительно, на неопределенный срок. Как и все отмены и переносы в последнее время, это связано с пандемией нового коронавируса.

О том, что гонка в Хоумстеде не состоится в первоначально намеченные даты, а именно в ближайшие выходные, объявили еще в пятницу. Теперь список дополнился этапами на спидвее в Техасе, Бристоле, Ричмонде, Довере и на «Талладеге».

Организаторы подчеркивают, что речь идет именно о переносе, но не об отмене этапов. Сообщается, что план провести в этом году все 36 гонок остается в силе. Ранее была также перенесена гонка в Атланте, которая должна была состояться в минувшее воскресенье. Новые даты пока не назначены.

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Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup
Автор Сергей Иванов

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Атланта

Атланта

13 мар. - 15 мар.

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