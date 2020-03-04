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NASCAR Cup / Новость

Самый популярный гоночный чемпионат США перейдет на 18-дюймовые диски

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Самый популярный гоночный чемпионат США перейдет на 18-дюймовые диски
Автор:
4 мар. 2020 г., 04:30

Гоночная серия NASCAR отказалась от пяти гаек для каждого колеса. С 2021 году колеса в этом чемпионате будут крепить всего одной гайкой – так же как в Формуле 1. Одновременно с этим NASCAR перейдет на 18-дюймовые диски из алюминия. Сейчас здесь используют более компактные 15-дюймовые стальные колеса

Кубок NASCAR, самое популярное автоспортивное первенство в США, решил увеличить диаметр колес. В 2021 году чемпионат перейдет с нынешних 15-дюймовых стальных дисков на 18-дюймовые колеса из алюминия. В это же время на 18-дюймовые диски перейдет Формула 1.

И тот, и другой чемпионат объяснил переход на более крупные колеса желанием больше походить на серийные машины, продающиеся в автосалонах. На таком сходстве настаивают автопроизводители, выступающие в гонках.

Еще одним изменением сезона-2021 станет отказ NASCAR от пяти гаек, которыми сейчас крепится колесо. Вместо этого чемпионат введет новую технологию с одной гайкой. Такую систему давно использует Формула 1 для ускорения пит-стопов.

Майкл Макдауэлл, Leavine Family Racing Chevrolet на пит-стопе

Майкл Макдауэлл, Leavine Family Racing Chevrolet на пит-стопе

Фото: Logan Whitton / NKP / Motorsport Images

Чейс Эллиотт, Hendrick Motorsports Chevrolet на пит-стопе

Чейс Эллиотт, Hendrick Motorsports Chevrolet на пит-стопе

Фото: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Серия пит-стопов в гонке NASCAR Cup

Серия пит-стопов в гонке NASCAR Cup

Фото: Rainier Ehrhardt

Кевин Харвик, Stewart-Haas Racing Ford на пит-стопе

Кевин Харвик, Stewart-Haas Racing Ford на пит-стопе

Фото: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Денни Хэмлин, Joe Gibbs Racing Toyota и Кайл Буш, Joe Gibbs Racing Toyota, на пит-стопе

Денни Хэмлин, Joe Gibbs Racing Toyota и Кайл Буш, Joe Gibbs Racing Toyota, на пит-стопе

Фото: Michael L. Levitt / Motorsport Images

В Кубке NASCAR долгие годы не хотели менять сложившуюся традицию с пятью гайками. Болельщики американского чемпионата считали это важной частью шоу. Зрелищные пит-стопы, во время которых механики быстро манипулируют гайковертом, успели стать отличительной особенностью NASCAR. Вице-президент гоночной серии по инновациям Джон Пробст пообещал, что несмотря на нововведения тактический рисунок дозаправок и смены шин останется прежним.

«Хорегография пит-стопов не изменится, – заявил Пробст. – Механики будет по-прежнему дожидаться машин, сидя на стене. Все правила поведения на пит-стопах останутся в силе. Да, теперь ребятам нужно будет раскрутить и закрутить одну гайку вместо пяти штук – но это все равно нужно сделать быстрее, чем еще 39 пит-бригад соперников.

Что касается времени, которое потребуется для смены колес, то в случае с одиночной гайкой крутящий момент окажется выше – а значит, механику придется дольше держать гайковерт насаженным на гайку.

На тестах мы выяснили, что для полноценного закрепления одной гайки на колесе потребуется полсекунды. Сегодня хороший сменщик резины способен открутить все 5 гаек с колеса за 0,8 секунды. Таким образом, пит-стопы станут чуть короче, но эту разницу не назвать ощутимой».

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Серия NASCAR , NASCAR Cup
Автор Ник де Грот

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