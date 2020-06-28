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NASCAR Cup / Поконо / Отчет о гонке

С 20-го места на первое: чемпион NASCAR устроил мощный прорыв на «Треугольнике Поконо»

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С 20-го места на первое: чемпион NASCAR устроил мощный прорыв на «Треугольнике Поконо»
Автор:
28 июн. 2020 г., 07:41

Кевин Харвик отыграл большое отставание и выиграл свою третью гонку в сезоне

Track Drying Team at work
Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang, Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang

Чемпион Кубка NASCAR Кевин Харвик одержал победу на знаменитом «Треугольнике Поконо». Это одна из самых необычных трасс в NASCAR: нестандартная конфигурация делает настройку машин и сам пилотаж на этом суперспидвее очень сложным.

В течение гонки Харвик откатывался на 20 позицию, но затем смог найти темп и прорваться наверх. После заключительного рестарта Кевин провел доминирующий отрезок и выиграл гонку, оставив позади Денни Хэмлина.

Этот триумф сделал Харивка вторым пилотом, кто сумел выиграть сразу три гонки Кубка NASCAR в этом сезоне. Первым это достижение покорилось Хэмлину. Но если Денни идет лишь на шестой строчке в общем зачете, то Кевин вышел в лидеры генеральной классификации по очкам.

 

«Я должен поблагодарить всю команду за этот успех. На старте мы не были там, где должны были быть, и потеряли несколько позиций – рассказал Харвик после финиша – Но мы очень правильно построили стратегию гонки, смогли попасть в темп и в итоге вернулись в борьбу.

Команда Stewart-Haas Racing вообще очень хорошо справляется со всеми четырьмя своими машинами каждый раз, когда мы приезжаем в Поконо. Сейчас я чувствую себя так же, как мой семилетний ребенок: во мне бушует энергия и мне хочется поделиться ей со всеми вокруг, но на трибунах никого нет и мне не с кем разделить восторг».

Одним из ярких эпизодов прошедшей гонки стало столкновение Тайлера Реддика с Эриком Джонсом на рестарте. Момент аварии попал на видео:

 

Субботняя гонка в Поконо стала первой из двух заездов в этот уик-энд. Это единственный сдвоенный этап Кубка NASCAR за весь сезон. Если первая гонка на «Треугольнике» длилась 325 миль, то протяженность второй составит 350 миль. Заезд состоится в воскресенье, 28 июня.

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Этап Поконо
Сессия Гонка
Местонахождение Поконо
Пилоты Кевин Харвик , Эрик Джонс , Тайлер Реддик
Команды Stewart-Haas Racing
Автор Джим Аттер

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