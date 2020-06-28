Чемпион Кубка NASCAR Кевин Харвик одержал победу на знаменитом «Треугольнике Поконо». Это одна из самых необычных трасс в NASCAR: нестандартная конфигурация делает настройку машин и сам пилотаж на этом суперспидвее очень сложным.

В течение гонки Харвик откатывался на 20 позицию, но затем смог найти темп и прорваться наверх. После заключительного рестарта Кевин провел доминирующий отрезок и выиграл гонку, оставив позади Денни Хэмлина.

Этот триумф сделал Харивка вторым пилотом, кто сумел выиграть сразу три гонки Кубка NASCAR в этом сезоне. Первым это достижение покорилось Хэмлину. Но если Денни идет лишь на шестой строчке в общем зачете, то Кевин вышел в лидеры генеральной классификации по очкам.

«Я должен поблагодарить всю команду за этот успех. На старте мы не были там, где должны были быть, и потеряли несколько позиций – рассказал Харвик после финиша – Но мы очень правильно построили стратегию гонки, смогли попасть в темп и в итоге вернулись в борьбу.

Команда Stewart-Haas Racing вообще очень хорошо справляется со всеми четырьмя своими машинами каждый раз, когда мы приезжаем в Поконо. Сейчас я чувствую себя так же, как мой семилетний ребенок: во мне бушует энергия и мне хочется поделиться ей со всеми вокруг, но на трибунах никого нет и мне не с кем разделить восторг».

Одним из ярких эпизодов прошедшей гонки стало столкновение Тайлера Реддика с Эриком Джонсом на рестарте. Момент аварии попал на видео:

Субботняя гонка в Поконо стала первой из двух заездов в этот уик-энд. Это единственный сдвоенный этап Кубка NASCAR за весь сезон. Если первая гонка на «Треугольнике» длилась 325 миль, то протяженность второй составит 350 миль. Заезд состоится в воскресенье, 28 июня.