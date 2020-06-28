С 20-го места на первое: чемпион NASCAR устроил мощный прорыв на «Треугольнике Поконо»
Кевин Харвик отыграл большое отставание и выиграл свою третью гонку в сезоне
Чемпион Кубка NASCAR Кевин Харвик одержал победу на знаменитом «Треугольнике Поконо». Это одна из самых необычных трасс в NASCAR: нестандартная конфигурация делает настройку машин и сам пилотаж на этом суперспидвее очень сложным.
В течение гонки Харвик откатывался на 20 позицию, но затем смог найти темп и прорваться наверх. После заключительного рестарта Кевин провел доминирующий отрезок и выиграл гонку, оставив позади Денни Хэмлина.
Этот триумф сделал Харивка вторым пилотом, кто сумел выиграть сразу три гонки Кубка NASCAR в этом сезоне. Первым это достижение покорилось Хэмлину. Но если Денни идет лишь на шестой строчке в общем зачете, то Кевин вышел в лидеры генеральной классификации по очкам.
«Я должен поблагодарить всю команду за этот успех. На старте мы не были там, где должны были быть, и потеряли несколько позиций – рассказал Харвик после финиша – Но мы очень правильно построили стратегию гонки, смогли попасть в темп и в итоге вернулись в борьбу.
Команда Stewart-Haas Racing вообще очень хорошо справляется со всеми четырьмя своими машинами каждый раз, когда мы приезжаем в Поконо. Сейчас я чувствую себя так же, как мой семилетний ребенок: во мне бушует энергия и мне хочется поделиться ей со всеми вокруг, но на трибунах никого нет и мне не с кем разделить восторг».
Одним из ярких эпизодов прошедшей гонки стало столкновение Тайлера Реддика с Эриком Джонсом на рестарте. Момент аварии попал на видео:
Субботняя гонка в Поконо стала первой из двух заездов в этот уик-энд. Это единственный сдвоенный этап Кубка NASCAR за весь сезон. Если первая гонка на «Треугольнике» длилась 325 миль, то протяженность второй составит 350 миль. Заезд состоится в воскресенье, 28 июня.
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR Cup
|Этап
|Поконо
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Поконо
|Пилоты
|Кевин Харвик , Эрик Джонс , Тайлер Реддик
|Команды
|Stewart-Haas Racing
|Автор
|Джим Аттер