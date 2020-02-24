Рестарт, газ в пол, авария. Логано вырвал победу на финише хаотичной гонки NASCAR

На овале в Лас-Вегасе прошел второй этап Кубка NASCAR-2020. Победителем хаотичной гонки стал Джоуи Логано на Ford. Пилот команды Penske пролидировал только 54 круга из 267 – а занять первое место ему помогла авария на финальном круге и правильное тактическое решение.

Ключевым эпизодом в борьбе за победу стал инцидент на 261-м круге. В этот момент вылет Росса Честейна спровоцировал появление желтых флагов – и множество гонщиков отправились на пит-стоп. Джоуи Логано оказался одним из семерых пилотов в лидирующем круге, кто решил не ехать в боксы, а продолжить борьбу. Благодаря этому Логано вышел в лидеры перед последним рестартом.

Заключительный рестарт состоялся, когда до финиша оставалось два круга. Болельщики рассчитывали, что борьба будет продолжаться до самого конца, но вместо этого сражение длилось всего круг. Стоило пилотам поехать газ в пол, как в заключительном повороте трассы произошла авария. Шины Уильяма Байрона не выдержали и пилот на истертых покрышках заскользил поперек трассы. Вместе с ним в инциденте поучаствовали Райан Блэни, Кайл Буш и Джон Хантер Немечек.

В результате маршалы вывесили желтые флаги и нейтрализовали гонку. Логано хватило продержаться на первой строчке один круг в плотной борьбе, чтобы завоевать победу в Лас-Вегасе.

За спиной пилота Penske разгорелась борьба за вторую позицию. Сильнейшим в этой дуэли вышел Мэтт ДиБенедетто. Второе место в гонке стало для калифорнийца лучшим результатом за всю карьеру в Кубке NASCAR.

Еще одним героем предпоследнего круга стал Джимми Джонсон. Семикратный чемпион, который покинет высший дивизион NASCAR по окончании сезона-2020, воспользовался суматохой финального отрезка и проскользнул мимо соперников по внутренней траектории, чтобы прорваться на пятое место.

Триумфатор первого и второго отрезка Чейз Эллиотт не смог удержать темп до конца гонки и в итоге откатился на 26-ю строчку. Больше всего кругов лидирования осталось на счету Кевина Харвика. Пилот Stewart-Haas Racing возглавлял пелотон на протяжении 92 кругов. На финиш Харвик приехал восьмым.

Лидером общего зачета Кубка NASCAR стал Райан Блэни, Джоуи Логано вышел на вторую позицию в турнирной таблице. Победитель «Дайтоны 500» Денни Хэмлин теперь занимает лишь девятое место.