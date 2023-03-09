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Райкконен выступит на этапе NASCAR в Остине

Айсмен выйдет на старт в конце марта в рамках Проекта 91 команды Trackhouse Racing

Джим Аттер
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Райкконен выступит на этапе NASCAR в Остине
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Совладелец Trackhouse Джастин Маркс еще в прошлом году запустил Проект 91, в рамках которого приглашает выступить в NASCAR знаменитостей из мира гонок. 

Кими Райкконен стал одной из преглашенных звезд – в августе 2022-го он провел дебютную гонку в Уоткинс-Глене, где претендовал на хороший результат, но стал жертвой ошибки соперников. 

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Поздно вечером в среду стало известно, что финский гонщик вернется за руль сток-кара в последний уик-энд марта, когда NASCAR приедет на знакомую ему трассу в Остине – именно там чемпион Ф1 2007 года одержал четыре с половиной года назад свою 21-ю и последнюю победу в Гран При.   

«В прошлый раз мне очень понравилось в NASCAR, – цитирует 43-летнего Кими пресс-служба. – Пришлось многому научиться за короткое время, но все очень помогали мне, а соревнования были очень конкурентными. 

В этот раз я буду на знакомой трассе, что очень поможет. Я просто хочу повеселиться – но в то же время проехать как можно лучше».

В команде уже сообщили, что Райкконен не сможет провести дополнительные тесты перед стартом уик-энда. 

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Кими Райкконен, TrackHouse Racing, Recogni Chevrolet Camaro

Кими Райкконен, TrackHouse Racing, Recogni Chevrolet Camaro

Фото: Мэттью Такер / NKP / Motorsport Images

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