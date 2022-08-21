Райкконен рассказал, чего ждет от дебюта в NASCAR

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В этот уик-энд участниками этапа NASCAR на классическом автодроме в Уоткинс-Глене стали сразу два экс-пилота Ф1 – Кими Райкконен и Даниил Квят.

Для финна это будет первым выступлением в гонках после ухода из Больших Призов в конце прошлого года. Кими без приключений провел тренировку и квалификацию – и пожалел лишь о том, что не смог провести на трассе больше времени.

«Мне бы хотелось проехать побольше кругов, – рассказал Райкконен. – Я чувствую, что потенциально могу быть куда быстрее. Но пока даже не определился с точным траекториями. Мне просто не хватило времени, чтобы собрать все воедино. Но удовольствие я, несомненно, получил».

Он добавил: «После симулятора я примерно такого и ожидал. Понятно, что различия есть, симулятор никогда не бывает абсолютно точным. Благодаря ему я выучил трассу, но в некоторых местах можно ехать еще лучше.

Но в целом все хорошо. У меня не было особенных ожиданий, мы где-то в серединке, все в порядке».

Кими Райкконен Фото: Project91

Кими получил возможность выступить в NASCAR благодаря инициативе Project91, призванной повысить популярность этих гонок за пределами США.

Отвечая на вопрос, не боится ли он, что неудачное выступление испортит его реноме, 42-летний гонщик лишь усмехнулся: «Я не вижу никакого риска. Почему бы не попробовать? Что я теряю?

Проеду неудачно? Да и ладно, я делаю это исключительно для себя. Я могу провести 20 гонок, и все они окажутся хорошими или плохими. А могут все получиться неудачными по каким-то причинам.

Я не вижу в этом никакого негатива. Мне кажется, что это здорово. Уверен, что многим гонщикам хотелось бы получить такой шанс и попробовать свои силы. Но добиться этого не так просто.

Возможно, мой пример откроет какие-то двери на будущее другим европейцам».

Райкконен отметил, что в гонке собирается уделить особое внимание соблюдению правил, которые в NASCAR являются весьма специфичными.

«Важно не наделать глупых ошибок, – объяснил чемпион Ф1 2007 года. – Надеюсь, у нас получится использовать возможности машины. Теперь мы примерно понимаем, с кем предстоит бороться, а к середине дистанции будет лучше ясно, на что можно рассчитывать. Мы постараемся улучшить позицию.

Я собираюсь получить удовольствие, но также проехать как можно лучше».

В квалификации финский пилот показал 27-й результат среди 39 участников, Квят начнет борьбу 36-м.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь