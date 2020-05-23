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NASCAR Cup / Дарлингтон II / Комментарий

Попов разочаровался в российских болельщиках Формулы 1

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Попов разочаровался в российских болельщиках Формулы 1
23 мая 2020 г., 10:10

Комментатор Формулы 1 Алексей Попов рассказал о большом количестве ненависти в обсуждении гоночных новостей

Российский комментатор Алексей Попов сравнил поведение российских и американских любителей гонок в интернете. Оказалось, что фанаты автоспорта из США ведут намного более корректную и содержательную дискуссию в комментариях, чем болельщики из России.

«В последнее время все больше ненависти. Это неправильно, – рассказал Попов о ситуации в российском сегменте интернета в подкасте «Гаснут огни». – [Среди болельщиков] есть экстремизм. И в Формуле 1 он есть. К сожалению, у нас его едва ли не больше, чем на Западе.

Это странная манера. Понятно, что спорт нужен для выплеска эмоций. Но мне всегда было непонятна система боления против. Это хейтерство, эта ненависть к кому-то.

Я увидел много этого в связи с уходом Феттеля. Такое впечатление, что многим лично Феттель жить не давал. «Наконец-то!», «Выгнали!» и это всё с эпитетами. И это очень распространенная точка зрения. У его болельщиков всё наоборот: «Подлая Ferrari, не оценила чемпиона».

А вот так, чтобы разобраться, постараться прикинуть с его точки зрения и с чужой точки зрения – [такого нет]. Наверное, это и моя недоработка. Хотя я всегда стараюсь по мере возможностей предоставить слово всем сторонам процесса и постараться объяснить максимально непредвзято. Но я вижу, что очень часто это не находит путь к сердцам болельщиков.

Я понимаю, что люди не могут болеть за всех одновременно – а у меня работа комментатора, мне нужно быть объективным. И я не могу такого же требовать от болельщиков. Но я могу попросить быть корректными к другим гонщикам. Они рискуют жизнью и здоровьем – и мы видим, что это не фигура речи. [Поэтому хочется хотя бы] минимум уважения».

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Болельщикам из России Алексей Попов поставил в пример американских фанатов, которые следят за гонками NASCAR: «Во второй гонке NASCAR под самый финиш произошел эпизод со средним пальцем, показанным гонщику, который устроил аварию. Самое забавное, что тот, кто выбил – один из самых нелюбимых трибунами персонажей. А тот, кого он выбил – наоборот, один из самых любимых; тот, за кого вечно голосуют как за любимца болельщиков.

Можно себе представить, что бы творилось на трибунах. Но потом я почитал комментарии в соцсетях. И меня они очень порадовали.

Ненависть к Кайлу Бушу и так зашкаливала, а тут он совершил откровенную ошибку и выбил с трассы любимца болельщиков. Но здесь и он сам сразу покаялся без своей обычной нагловатой манеры. И в ответ я увидел адекватную реакцию. Со словами «да, мы болельщики Чейза Эллиотта, но мы понимаем, что это было ненарочно». Я был приятно удивлен, когда все это прочитал. Мне было приятно».

В отсутствие Гран При Формулы 1 Алексей Попов комментирует этапы Кубка NASCAR. Гонки показывает телеканал «Матч! Арена».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , NASCAR , NASCAR Cup
Этап Дарлингтон II
Пилоты Кайл Буш , Чейз Эллиотт

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