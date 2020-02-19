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NASCAR Cup / Дайтона 500 / Новость

Попавший в крупную аварию гонщик NASCAR Райан Ньюман пришел в сознание

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Попавший в крупную аварию гонщик NASCAR Райан Ньюман пришел в сознание
Автор:
19 февр. 2020 г., 08:10

Райан Ньюман избежал смертельно опасных повреждений в аварии на последнем круге «Дайтоны 500». Находящийся в больнице гонщик очнулся и начал говорить с семьей и врачами

#6: Ryan Newman, Roush Fenway Racing, Ford Mustang Koch Industries
Crash of Ryan Newman, Roush Fenway Racing, Ford Mustang Koch Industries
Crash of Ryan Newman, Roush Fenway Racing, Ford Mustang Koch Industries
Crash of Ryan Newman, Roush Fenway Racing, Ford Mustang Koch Industries
Crash of Ryan Newman, Roush Fenway Racing, Ford Mustang Koch Industries
Crash of Ryan Newman, Roush Fenway Racing, Ford Mustang Koch Industries
Crash of Ryan Newman, Roush Fenway Racing, Ford Mustang Koch Industries

Вице-чемпион Кубка NASCAR Райан Ньюман очнулся после серьезной аварии на «Дайтоне 500». Сразу после гонки пилота доставили в больницу. Сейчас 42-летний спортсмен пришел в сознание и начал разговаривать с семьей и врачами.

Авария Ньюмана произошла на последнем круге знаменитой гонки «Дайтона 500». От удара соперника автомобиль Райан взлетел в воздух, а потом долго скользил крышей по трассе на большой скорости. Гонщик команды Roush Fenway Racing получил серьезные травмы, которые не угрожают его жизни.

Несмотря на аварию Ньюман был классифицирован девятым на финише «Дайтоны 500». В общем зачете Кубка NASCAR Райан занимает пятое место. Лидирует в чемпионате Денни Хэмлин.

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Райан Ньюман получил звание новичка года в NASCAR в 2002 году, а в 2014-м году стал вице-чемпионом высшего дивизиона. Последние сезоны складываются для Ньюмана неудачно: с 2016 года Райан не поднимался выше 15-й строчки в общем зачете Кубка NASCAR. Свою последнюю победу пилот одержал три сезона назад.

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Этап Дайтона 500
Пилоты Райан Ньюман
Команды Roush Fenway Racing
Автор Джим Аттер

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Дайтона 500

8 февр. - 17 февр.

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