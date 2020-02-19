Попавший в крупную аварию гонщик NASCAR Райан Ньюман пришел в сознание
Райан Ньюман избежал смертельно опасных повреждений в аварии на последнем круге «Дайтоны 500». Находящийся в больнице гонщик очнулся и начал говорить с семьей и врачами
Вице-чемпион Кубка NASCAR Райан Ньюман очнулся после серьезной аварии на «Дайтоне 500». Сразу после гонки пилота доставили в больницу. Сейчас 42-летний спортсмен пришел в сознание и начал разговаривать с семьей и врачами.
Авария Ньюмана произошла на последнем круге знаменитой гонки «Дайтона 500». От удара соперника автомобиль Райан взлетел в воздух, а потом долго скользил крышей по трассе на большой скорости. Гонщик команды Roush Fenway Racing получил серьезные травмы, которые не угрожают его жизни.
Несмотря на аварию Ньюман был классифицирован девятым на финише «Дайтоны 500». В общем зачете Кубка NASCAR Райан занимает пятое место. Лидирует в чемпионате Денни Хэмлин.
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Райан Ньюман получил звание новичка года в NASCAR в 2002 году, а в 2014-м году стал вице-чемпионом высшего дивизиона. Последние сезоны складываются для Ньюмана неудачно: с 2016 года Райан не поднимался выше 15-й строчки в общем зачете Кубка NASCAR. Свою последнюю победу пилот одержал три сезона назад.
Об этой статье
|Серия
|NASCAR Cup
|Этап
|Дайтона 500
|Пилоты
|Райан Ньюман
|Команды
|Roush Fenway Racing
|Автор
|Джим Аттер
Попавший в крупную аварию гонщик NASCAR Райан Ньюман пришел в сознание
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