Официально: NASCAR возобновит гонки 17 мая
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Этап в Дарлингтоне пройдет без зрителей
Организаторы серии NASCAR объявили о возобновлении гонок уже с 17 мая. Первые заезды пройдут в Дарлингтоне, где запланированы две гонки в классе NASCAR Cup и одна NASCAR Xfinity. С 24 мая гонки продолжатся на автодроме в Шарлотте.
Заезды NASCAR были приостановлены в марте из-за распространения коронавируса. Возобновленные гонки будут проходить с пустыми трибунами. Организаторы взяли на себя обязательства ограничить число персонала на трассе, проконтролировать наличие у участников защитных средств и соблюдение безопасной дистанции.
Пока объявлено только о возобновлении гонок до конца мая. Дальнейшее расписание будет составлено позже.
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR Cup
|Автор
|Сергей Иванов
Официально: NASCAR возобновит гонки 17 мая
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15 мая - 16 мая
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