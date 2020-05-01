Официально: NASCAR возобновит гонки 17 мая

Организаторы серии NASCAR объявили о возобновлении гонок уже с 17 мая. Первые заезды пройдут в Дарлингтоне, где запланированы две гонки в классе NASCAR Cup и одна NASCAR Xfinity. С 24 мая гонки продолжатся на автодроме в Шарлотте.

Заезды NASCAR были приостановлены в марте из-за распространения коронавируса. Возобновленные гонки будут проходить с пустыми трибунами. Организаторы взяли на себя обязательства ограничить число персонала на трассе, проконтролировать наличие у участников защитных средств и соблюдение безопасной дистанции.

Пока объявлено только о возобновлении гонок до конца мая. Дальнейшее расписание будет составлено позже.