Одна из гонок NASCAR в 2021 году пройдет на грунте

В четверг организаторы чемпионата NASCAR обнародовали календарь на следующий сезон. Он состоит из 38-ти событий – включая три внезачетных гонки и уик-энд на трассе в Поконо, где в течение двух дней пройдут две гонки. Пилоты американского турнира начнут сезон 9 февраля с внезачетной гонки на дорожной трассе в Дайтоне, а завершат – 7 ноября в Финиксе. Решающая часть сезона, т.н. плей-офф, в ходе которой гонщики постепенно выбывают из борьбы за чемпионский титул, будет состоять из 10-ти гонок и начнется 5 сентября в Дарлингтоне.

Календарь обращает на себя увеличением количества гонок на дорожных трассах – 6 вместо 2-х в прошлом году. Этапы чемпионата впервые пройдут на автодроме в Остине и на дорожной трассе внутри знаменитого овала в Индианаполисе, а трассу «Роуд-Америка» в Элкарт-Лейк гонщики высшей лиги NASCAR посетят впервые с 1956 года.

Но главной новостью является возвращение в календарь грунтовых гонок – точнее, одной гонки, которая пройдет 28 марта в Бристоле (штат Теннесси). Для этого песком будет засыпан короткий бетонный трек, на котором этапы NASCAR проходят каждый год (18 сентября один из этапов плей-офф пройдет там в привычном формате).

История NASCAR началась в середине XX века именно с гонок на грунтовых трассах. Однако последний этап чемпионата в таком формате прошел ровно 50 лет назад – 30 сентября 1970 года на трассе в Северной Каролине.