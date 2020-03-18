NASCAR заменит обычные гонки на компьютерные. Ради такого в чемпионат вернется самый популярный пилот

Американская гоночная серия NASCAR запустит чемпионат по сим-рейсингу на время простоя из-за эпидемии коронавируса. Ближайшие этапы в Атланте и Хоумстеде были перенесены, хотя изначально их планировали провести без зрителей. Теперь в целях заполнения паузы серия устроит чемпионат по виртуальным гонкам, в котором примут участие настоящие гонщики.

Гонки будут проходить на платформе iRacing. Участие уже подтвердили победитель последних «24 часов Дайтоны» Дэнни Хэмлин и действующий чемпион высшего дивизиона Кайл Буш.

Также в турнире примет участие легенда NASCAR Дейл Эрнхардт-младший, который завершил карьеру в конце 2017 года. Кроме них в гонках сразятся Клинт Боуйер, Кайл Ларссон и Кристофер Белл, а также пилоты из дивизионов NASCAR Xfinity и NASCAR Truck Series. Первый этап пройдет 22 марта на виртуальной трассе в Хоумстед-Майами.