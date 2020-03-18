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NASCAR заменит обычные гонки на компьютерные. Ради такого в чемпионат вернется самый популярный пилот

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NASCAR заменит обычные гонки на компьютерные. Ради такого в чемпионат вернется самый популярный пилот
Автор:
, журналист
18 мар. 2020 г., 13:12

Американская серия нашла альтернативу на время эпидемии коронавируса. Вместо гонок на настоящих автодромах NASCAR устроит кибертурнир с участием действующего чемпиона высшего дивизиона и Дейла Эрнхардта-младшего

Американская гоночная серия NASCAR запустит чемпионат по сим-рейсингу на время простоя из-за эпидемии коронавируса. Ближайшие этапы в Атланте и Хоумстеде были перенесены, хотя изначально их планировали провести без зрителей. Теперь в целях заполнения паузы серия устроит чемпионат по виртуальным гонкам, в котором примут участие настоящие гонщики.

Гонки будут проходить на платформе iRacing. Участие уже подтвердили победитель последних «24 часов Дайтоны» Дэнни Хэмлин и действующий чемпион высшего дивизиона Кайл Буш.

Также в турнире примет участие легенда NASCAR Дейл Эрнхардт-младший, который завершил карьеру в конце 2017 года. Кроме них в гонках сразятся Клинт Боуйер, Кайл Ларссон и Кристофер Белл, а также пилоты из дивизионов NASCAR Xfinity и NASCAR Truck Series. Первый этап пройдет 22 марта на виртуальной трассе в Хоумстед-Майами.

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Серия NASCAR , NASCAR Cup , NASCAR XFINITY , NASCAR Truck
Автор Джош Суттил

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