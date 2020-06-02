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NASCAR Cup / Реакция

NASCAR отреагировал на протесты в США

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NASCAR отреагировал на протесты в США
Автор:
Соавтор: Антон Погорельский
2 июн. 2020 г., 07:45

Самый популярный гоночный чемпионат в Америке пообещал помочь в преодолении расового неравенства

Гоночная серия NASCAR распространила официальное заявление о том, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. Так чемпионат отреагировал на серию протестов и погромов, которые прошли по всей стране.

Что случилось

История началась 25 мая, когда в городе Миннеаполис была заснята на камеру расправа белого полицейского над чернокожим задержанным Джорджем Флойдом. Полицейский встал коленом на горло Флойда и на протяжении нескольких минут не давал тому дышать. В результате задержанный задохнулся и умер.

Сразу после этого в Миннеаполисе, а затем и в других городах страны начались митинги. Они проходили под лозунгами борьбы против расизма в отношении афроамериканцев. 30 мая полицейского, который встал на горло Джорджу Флойду, заключили под стражу. Несмотря на арест протесты продолжились и приняли более радикальные формы: участники демонстраций исписали стены, улицы и памятники лозунгами, призывающими убивать полицейских, а затем приступили к грабежам магазинов и ресторанов. 

На момент написания заметки разграблены сотни кафе и магазинов по всей стране. В интернете опубликовано множество видеороликов с нападениями на владельцев и сотрудников магазинов, которые пытались защитить имущество от вандалов. Несмотря на это действующий чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон публично выступил в поддержку демонстраций и призвал более уважительно относиться к темнокожему населению.  

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Что ответил NASCAR

Теперь свое мнение высказали в NASCAR, самом популярном гоночном чемпионате в США. Этой весной в NASCAR уже уволили гонщика за то, что тот один раз произнес оскорбительное слово, которым уничижительно называют афроамериканцев. Сейчас руководство NASCAR опубликовало официальное заявление о происходящих событиях:

«Подобно многим, семья NASCAR расстроена и рассержена последними событиями. Чтобы излечиться от этого и двигаться дальше, нам всем нужно тщательнее прислушиваться друг к другу. Нам также нужно объединиться и вместе выступить против расизма, ненависти, бессмысленной жестокости и потери жизней. Каждый из нас несет ответственность за то, чтобы начались позитивные изменения.

За последние годы наш спорт добился прогресса, но у нас все еще остается много работы по преодолению расового неравенства, который существует у нас в стране. Мы должны стараться больше. Наша приверженность тому, чтобы обеспечить равенство и инклюзивную среду, никогда не исчезнет».

В западных странах под инклюзивной средой часто понимают создание квот для национальных меньшинств и обязательство принимать на работу представителей тех групп, что считаются ущемленными. Такими группами часто называют женщин, чернокожих, коренных американцев (в России их принято называть индейцами) и этнических меньшинств.

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В NASCAR уже действует программа Drive for Diversity, название которой можно перевести как «Гонка за разнообразием». В рамках этой кампании чемпионат поддерживает представителей вышеперечисленных меньшинств. Самым успешным выходцем из этой программы оказался как раз Кайл Ларсон, мать которого является этнической японкой. В 2020 году Ларсон потерял место в чемпионате из-за расового скандала.

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Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup
Автор Ник де Грот

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