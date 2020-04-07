NASCAR отложила переход на новый регламент
Из-за пандемии коронавируса высший дивизион NASCAR решил перенести дебют гоночных машин следующего поколения с 2021 на 2022 год
Самая популярная гоночная серия в США отказалась от перехода на новые правила в 2021 году. Высший дивизион NASCAR планировал заменить нынешние автомобили машинами следующего поколения в будущем сезоне. Теперь Кубок NASCAR решил отсрочить новый регламент до 2022 года. Это решение связано с пандемией коронавируса.
Сейчас в чемпионате используются автомобили шестого поколения. Поклонники NASCAR называют эти машины Gen-6. Они участвуют в гонках с 2013 года. Новые автомобили должны стать эволюцией Gen-6. Ожидается, что следующее поколение еще сильнее приблизит внешний вид гоночных машин к серийным версиям.
Еще одна цель – привлечь в Кубок NASCAR новых автопроизводителей. Руководство чемпионата надеется, что переход на новую технику облегчит дебют в американском первенстве для марок, не участвующих в NASCAR в данный момент. Сейчас в чемпионате представлены Ford, Chevrolet и Toyota.
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR , NASCAR Cup
|Автор
|Ник де Грот
NASCAR отложила переход на новый регламент
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