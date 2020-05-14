NASCAR будет использовать жребий вместо квалификации

Чемпионат NASCAR возобновится в ближайшие выходные: гонки в трех ключевых дивизионах пройдут в Дарлингтоне. Соревнования пройдут по сокращенной программе, не предусматривающей ни тренировок, ни квалификаций. В связи с этим организаторы разработали экзотический способ распределения позиций на старте.

Для этого все выступающие в турнире пилоты (а точнее – машины, на которых они выступают) разобьют на четыре группы в соответствии с позициями в общем зачете. Ранее в этом году состоялись четыре этапа NASCAR Cup, поэтому с определением мест в генеральной классификации проблем не возникнет.

За каждой из групп закрепят соответствующую зону на стартовом поле. К примеру, места с 1-го по 12-е предназначены для тех, кто занимает такие же места в общем зачете. А вот с какой именно позиции будет стартовать конкретный пилот из этой группы решит жребий.

В Дарлингтоне пройдут сразу два этапа: в воскресенье, 17 мая, и в среду, 20 мая. При определении позиций на старте второй гонки за основу возьмут результаты первой. Гонщиков разделят на две группы по 20 пилотов в каждой.

Порядок каждой из этих двадцаток будет перевернут относительно результатов воскресного заезда. Таким образом, в среду поул-позицию займет пилот, финишировавший в воскресенье 20-м – а победитель воскресной гонки в среду отправится на 20-ю позицию.