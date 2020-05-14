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NASCAR Cup / Дарлингтон / Новость

NASCAR будет использовать жребий вместо квалификации

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NASCAR будет использовать жребий вместо квалификации
Автор:
, Главный редактор
14 мая 2020 г., 06:17

Когда сезон возобновится, пилоту, который финиширует 20-м в первой гонке, гарантирован приятный бонус

Чемпионат NASCAR возобновится в ближайшие выходные: гонки в трех ключевых дивизионах пройдут в Дарлингтоне. Соревнования пройдут по сокращенной программе, не предусматривающей ни тренировок, ни квалификаций. В связи с этим организаторы разработали экзотический способ распределения позиций на старте.

Для этого все выступающие в турнире пилоты (а точнее – машины, на которых они выступают) разобьют на четыре группы в соответствии с позициями в общем зачете. Ранее в этом году состоялись четыре этапа NASCAR Cup, поэтому с определением мест в генеральной классификации проблем не возникнет.

За каждой из групп закрепят соответствующую зону на стартовом поле. К примеру, места с 1-го по 12-е предназначены для тех, кто занимает такие же места в общем зачете. А вот с какой именно позиции будет стартовать конкретный пилот из этой группы решит жребий.

В Дарлингтоне пройдут сразу два этапа: в воскресенье, 17 мая, и в среду, 20 мая. При определении позиций на старте второй гонки за основу возьмут результаты первой. Гонщиков разделят на две группы по 20 пилотов в каждой.

Порядок каждой из этих двадцаток будет перевернут относительно результатов воскресного заезда. Таким образом, в среду поул-позицию займет пилот, финишировавший в воскресенье 20-м – а победитель воскресной гонки в среду отправится на 20-ю позицию.

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Этап Дарлингтон
Местонахождение Дарлингтон
Автор Кирилл Качнов

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