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NASCAR Cup / Новость

На трассе NASCAR открыли центр тестирования на коронавирус

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На трассе NASCAR открыли центр тестирования на коронавирус
Автор:
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор
24 мар. 2020 г., 15:47

Овал Charlotte Motor Speedway в Северной Каролине предложил местным жителям возможность провериться на наличие Covid-19

Арена этапов NASCAR и дрэг-рейсинговых гонок NHRA в партнерстве с медицинской компанией Atrium Health открыла диагностический центр, где по направлению лечащего врача можно пройти проверку на коронавирус. Центр разместился в части трассы, которая обычно используется для проведения соревнований по дрэг-рейсингу.

Ранее Atrium Health уже запустила несколько подобных центров в других местах. Особенность процедуры в том, что для прохождения теста даже не требуется выходить из машины, что снижает вероятность заражения других посетителей или сотрудников.  

В понедельник новой услугой уже воспользовались более 400 человек. 

По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, по состоянию на 23 марта в США коронавирус диагностирован у 30 с лишним тысяч человек, причем за последние сутки зафиксирован двукратный рост числа заболевших. Число погибших превысило 400 человек. 

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Серия NASCAR Cup
Автор Джим Аттер

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