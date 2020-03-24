На трассе NASCAR открыли центр тестирования на коронавирус
Овал Charlotte Motor Speedway в Северной Каролине предложил местным жителям возможность провериться на наличие Covid-19
Арена этапов NASCAR и дрэг-рейсинговых гонок NHRA в партнерстве с медицинской компанией Atrium Health открыла диагностический центр, где по направлению лечащего врача можно пройти проверку на коронавирус. Центр разместился в части трассы, которая обычно используется для проведения соревнований по дрэг-рейсингу.
Ранее Atrium Health уже запустила несколько подобных центров в других местах. Особенность процедуры в том, что для прохождения теста даже не требуется выходить из машины, что снижает вероятность заражения других посетителей или сотрудников.
В понедельник новой услугой уже воспользовались более 400 человек.
По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, по состоянию на 23 марта в США коронавирус диагностирован у 30 с лишним тысяч человек, причем за последние сутки зафиксирован двукратный рост числа заболевших. Число погибших превысило 400 человек.
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR Cup
|Автор
|Джим Аттер
На трассе NASCAR открыли центр тестирования на коронавирус
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