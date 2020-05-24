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NASCAR Cup / Новость

«На трассе безопаснее, чем в магазине». Гонщик оценил уровень риска на карантине

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«На трассе безопаснее, чем в магазине». Гонщик оценил уровень риска на карантине
Автор:
, главный редактор (Global)
24 мая 2020 г., 01:00

Чемпион Кубка NASCAR Джоуи Логано развеял сомнения о возможном риске проведения гонок

Высший дивизион NASCAR стал первым крупным чемпионатом, который возобновил соревнования после карантинного перерыва. Это стало заметным событием не только в мире автоспорта, но и в общественной жизни США. Все остальные американские соревнования остались на паузе. 

Кубок NASCAR смог опередить НФЛ, НБА и другие популярные лиги в вопросе возвращения к нормальной жизни. В Соединенных Штатах многие критиковали такой шаг, считая решение гоночной серии чересчур поспешным. Чемпион NASCAR Cup Джоуи Логано объяснил, почему у возобновления гонок нет реального риска  

«Лучшая фраза, которую я услышал за время карантина, звучит так: «Нельзя позволить хорошему кризису пропасть», – заявил Логано журналистам по видеосвязи. – Естественно, сейчас много рисков: как в плане здоровья, так и в плане финансов. Но еще перед нами множество возможностей. И пока все позакрывались или ушли на перерыв, чемпионат NASCAR смог стать первым, кто возобновил работу. 

Я горжусь тем, что мы снова гоняемся. И мы принимаем все меры предосторожности, что только можем. Так что на гоночной трассе я чувствую себя в большей безопасности, чем при походе в магазин. 

Наш порядок действий на автодроме может показаться странным, но я рад, что мы установили нынешние правила. Ну и как только гонщики оказываются пристегнутыми в своих машинах, все возвращается на круги своя. Сидя в автомобилях, мы все равно общаемся с нашими инженерами исключительно по радио – так что здесь ничего не изменилось».

Первая гонка высшего дивизиона NASCAR после перерыва состоялась 17 мая в Дарлингтоне. Второй заезд прошел там же в четверг, 21 мая. Оба этапа провели с пустыми трибунами и с ограниченным числом сотрудников; каждый присутствовавший на трассе носил маску и соблюдал социальную дистанцию. Перед началом соревнований организаторы проверили состояние каждого участника, чтобы убедиться, что они не представляют опасности и никого не могут заразить.

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Пилоты Джой Логано
Автор Чарльз Брэдли

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