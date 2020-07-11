На машинах NASCAR появится подсветка днища

Подсветка днища – тюнинг-аксессуар, который привлекает внимание, но не делает машину быстрее. Поэтому на гоночных автомобилях такое решение – большая редкость. Тем не менее, комплект ламп для подсветки днища будет установлен на всех машинах, которые в ближайшую среду примут участие в Гонке всех звезд NASCAR.

Как будут выглядеть автомобили после осуществления этих доработок – можно увидеть на кадрах, сделанных в прошлом году во время шоу-заездов в Нэшвилле.

Местом проведения Гонки всех звезд станет трасса в Бристоле – она станет первым коротким овалом, который примет знаменитое соревнование. На трибуны в день гонки планируется допустить до 30 тысяч зрителей.