На машинах NASCAR появится подсветка днища
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Формат внезачетной гонки позволил организаторам сделать внешний вид автомобилей более зрелищным
Подсветка днища – тюнинг-аксессуар, который привлекает внимание, но не делает машину быстрее. Поэтому на гоночных автомобилях такое решение – большая редкость. Тем не менее, комплект ламп для подсветки днища будет установлен на всех машинах, которые в ближайшую среду примут участие в Гонке всех звезд NASCAR.
Как будут выглядеть автомобили после осуществления этих доработок – можно увидеть на кадрах, сделанных в прошлом году во время шоу-заездов в Нэшвилле.
Местом проведения Гонки всех звезд станет трасса в Бристоле – она станет первым коротким овалом, который примет знаменитое соревнование. На трибуны в день гонки планируется допустить до 30 тысяч зрителей.
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR Cup
|Этап
|Гонка всех звезд
|Местонахождение
|Бристоль
|Автор
|Ник де Грот
На машинах NASCAR появится подсветка днища
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