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NASCAR Cup / Гонка всех звезд / Новость

На машинах NASCAR появится подсветка днища

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На машинах NASCAR появится подсветка днища
Автор:
11 июл. 2020 г., 01:00

Формат внезачетной гонки позволил организаторам сделать внешний вид автомобилей более зрелищным

Подсветка днища – тюнинг-аксессуар, который привлекает внимание, но не делает машину быстрее. Поэтому на гоночных автомобилях такое решение – большая редкость. Тем не менее, комплект ламп для подсветки днища будет установлен на всех машинах, которые в ближайшую среду примут участие в Гонке всех звезд NASCAR.

Как будут выглядеть автомобили после осуществления этих доработок – можно увидеть на кадрах, сделанных в прошлом году во время шоу-заездов в Нэшвилле.

 
 

Местом проведения Гонки всех звезд станет трасса в Бристоле – она станет первым коротким овалом, который примет знаменитое соревнование. На трибуны в день гонки планируется допустить до 30 тысяч зрителей.

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Этап Гонка всех звезд
Местонахождение Бристоль
Автор Ник де Грот

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