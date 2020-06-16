На «Гонку всех звезд» NASCAR пустят 30 000 зрителей

Самая популярная гоночная серия в США начала открывать трибуны. Первые этапы Кубка NASCAR после карантина прошли без зрителей. Но на предстоящей в ближайшее воскресенье гонке в Талладеге болельщики смогут попасть на трассу. Устроители предоставят фанатам 5 000 мест.

Еще большее скопление людей ждет «Гонку всех звезд» 15 июля. В этом году она впервые пройдет на коротком овале в Бристоле. Устроители объявили, что на трибуны смогут попасть 30 000 человек. «Наша задача – развлекать людей. И мы сможем это сделать, – пообещал организатор «Гонки всех звезд» Маркус Смит. – Это будет самое массовое мероприятие с начала пандемии коронавируса».

Бристоль, где пройдет гонка, расположен в штате Теннесси, США. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по распространению коронавируса: здесь больше всего заболевших и умерших от COVID-19.