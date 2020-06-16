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NASCAR Cup / Гонка всех звезд / Новость

На «Гонку всех звезд» NASCAR пустят 30 000 зрителей

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На «Гонку всех звезд» NASCAR пустят 30 000 зрителей
Автор:
16 июн. 2020 г., 13:26

Организаторы этапа в Бристоле откроют трибуны для болельщиков

Самая популярная гоночная серия в США начала открывать трибуны. Первые этапы Кубка NASCAR после карантина прошли без зрителей. Но на предстоящей в ближайшее воскресенье гонке в Талладеге болельщики смогут попасть на трассу. Устроители предоставят фанатам 5 000 мест.

Еще большее скопление людей ждет «Гонку всех звезд» 15 июля. В этом году она впервые пройдет на коротком овале в Бристоле. Устроители объявили, что на трибуны смогут попасть 30 000 человек. «Наша задача – развлекать людей. И мы сможем это сделать, – пообещал организатор «Гонки всех звезд» Маркус Смит. – Это будет самое массовое мероприятие с начала пандемии коронавируса».

Бристоль, где пройдет гонка, расположен в штате Теннесси, США. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по распространению коронавируса: здесь больше всего заболевших и умерших от COVID-19.

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Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup
Этап Гонка всех звезд
Местонахождение Бристоль
Автор Ник де Грот

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