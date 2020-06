Мнение: NASCAR подсуживает единственному чернокожему гонщику. Это расизм

Америку сотрясает расовый скандал. Одна часть населения США выходит на демонстрации с лозунгом Black lives matter («Черные жизни важны»). Другая часть пытается ответить, что важны все жизни, неважно черные или белые. Слова All lives matter – в переводе это буквально означает «все жизни важны» – объявляют расистскими. Тех, кто произносит эту фразу, увольняют с работы за расизм.

Часть населения США разбивает витрины, вламывается в магазины и выносит оттуда товары, не заплатив. Грабежом это никто не называет. В обиход входит слово «лутинг» (англ. looting), что в буквальном переводе означает мародерство. Вот только теперь оно используется в позитивном ключе: как возмещение расового неравенства со стороны притесняемого меньшинства. И как развенчание ценности вещей. Логика такова: жизни важны, вещи – нет. За них даже не стоит платить.

Параллельно с этим чернокожие представители множества отраслей выходят на первый план. В Формуле 1 это Льюис Хэмилтон. Шестикратный чемпион мира публично поддерживает протестующих и одобряет сброс памятников. В NASCAR это Бабба Уоллес-младший. К нему есть вопросы.

Кто такой Уоллес и правда ли он чернокожий?

Бабба Уоллес – мулат. Его мать чернокожая, по роду деятельности соцработник. Его отец – белый, по роду занятий предприниматель, владелец бизнеса. В детстве именно Даррел Уоллес-старший финансировал карьеру сына.

Отец пилота был страстным болельщиком Дейла Эрнхардта-старшего и с ранних лет приучил всю семью смотреть NASCAR. Когда Баббе было 9 лет, отец взял его с собой в дилерский центр, чтобы купить Harley-Davidson. Продавец в салоне предложил Уоллесам посмотреть картинговую гонку, пока тот оформляет бумаги. Сидя на местах для зрителей, Даррел-старший спросил у сына, не хочет ли он попробовать заняться гонками. Бабба согласился.

Так началась карьера гонщика, который сейчас позиционирует себя единственным афроамериканцем в высшем дивизионе NASCAR.

В 2009 году, в возрасте 16 лет, Уоллес-младший попал в программу поддержки гонщиков NASCAR под названием Drive for Diversity. Но если вы думаете, что это нечто вроде программы Red Bull, которая ищет лучших молодых пилотов со всего мира, то вы слегка не угадали. Drive for Diversity тоже ищет молодых пилотов и старается отобрать наиболее быстрых среди кандидатов. Но есть и еще одно – главное – условие. В эту программу не берут белых.

Целью Drive for Diversity заявлено расовое разнообразие NASCAR. Поэтому поддержку чемпионата получают афроамериканцы, потомки коренных американцев (это сочетание заменяет слово «индейцы», которые в современных США считается неполиткорректным), а также американцы смешанного расового происхождения и представители прочих меньшинств. Одним из воспитанников оказался Кайл Ларсон: этнически он наполовину японец.

Кайл Ларсон Фото: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images Бабба Уоллес-младший Фото: Джон Харрельсон / NKP / Motorsport Images

Бабба Уоллес попал в Drive for Diversity на правах афроамериканца. Благодаря этой программе пилот быстро оказывался в успешных командах. К примеру, даже в местечковом дивизионе K&N Бабба выступал за могучую Joe Gibbs Racing – команду, которая представлена в том числе в Кубке.

Затем последовало стремительное восхождение по лестнице дивизионов NASCAR. За это время Уоллес не выиграл ни одного титула. Самым заметным результатом Баббы стало третье место в сезоне-2014 в серии Camping World Truck – это NASCAR для пикапов. С 2017 года спортсмен выступает в Кубке, высшем дивизионе NASCAR. За команду семикратного чемпиона Ричарда Петти.

Инцидент в Техасе

Дебют Баббы Уоллеса в высшем дивизионе получился анекдотичным. Новичок все время превышал скорость на пит-лейне: даже когда он отбывал наказание в виде проезда через пит-лейн Бабба все равно превышал скорость на пит-лейне.

А еще Уоллес никак не мог привыкнуть к своему новому номеру и то и дело норовил остановиться не в том месте. Дебютная гонка закончилась тем, что Уоллес грохнулся в обморок: по словам пилота, такое происходит, если он слишком сильно злится.

В сезоне-2019 Бабба получил совсем другую известность. Первый крупный скандал произошел в Шарлотте, когда пилот стал участником длительной разборки с Алексом Боуманом. После столкновения на первом круге Боуман надолго застрял за Уоллесом – и каждый раз, когда приближался на расстоянии атаки, Алекс видел, как Бабба показывает ему средний палец.

Проведя так несколько кругов, Боуман не выдержал и отправил соперника в разворот. После финиша Уоллес нашел соперника и облил его водой. Санкций не последовало.

Фото: Джон Харрельсон / NKP / Motorsport Images

Еще более громкий инцидент произошел в ноябре на овале в Техасе. В разгар борьбы под зеленым флагом Уоллес получил прокол. Вскоре после этого Бабба развернулся и тем самым спровоцировал появление желтых флагов. Это помогло ему не потерять слишком много времени на пит-стопе, так как автомобиль безопасности собрал всех за собой. В проигрыше оказались те, кто в боксы не собирался: внезапные желтые флаги нарушили их тактику.

«Если мы установим, что это было сделано намеренно, и у нас будут доказательства 100%-ной умышленности такого поступка, мы отреагируем», – пообещал тогда вице-президент чемпионата Скотт Миллер. Причина: умышленные аварии и намеренный вызов желтых флагов запрещены правилами.

«Мы изучили данные Баббы, – объяснил произошедшее соперник Уоллеса и его коллега по программе Drive for Diversity Кайл Ларсон. – Благодаря имеющимся технологиям можно заметить, что он вилял. Он поворачивал направо, тут же поворачивал налево и при этом давил на газ. Разумеется, он вылетел».

«Я бы не сказал, что данные однозначно указывают на умышленный разворот. У нас вообще не так много данных о том, как ведут себя гонщики, управляя машиной с проколотым колесом, – отреагировал на это Миллер. – Мы приняли итоговое решение, базируясь на полном признании вины».

Пилот Richard Petty Motorsports действительно признался, что вызвал желтые флаги намеренно. «Я гоняюсь за себя», – отрезал Уоллес.

За умышленный вылет с трассы с целью манипуляции результатами гонки Баббу оштрафовали на $50 000 и лишили 50 очков. Это было всё наказание – дополнительных дисциплинарных мер со стороны NASCAR не последовало. Ни Уоллес, ни его команда не стали опротестовывать решение: они приняли наказание без апелляций.

Уоллес-2020: расизм, гимн, висельная петля

Сезон-2020 получился самым ярким для Баббы Уоллеса. Гонщик регулярно появляется в новостях: вот он поддерживает протесты в США, вот перекрашивает машину в черный цвет с девизом Black lives matter, вот рассказывает о том, как его обыскивали полицейские и при обыске отпускали уничижительные комментарии. Еще была история о том, как белый полицейский убил чернокожего кузена Уоллеса.

Во время исполнения гимна перед стартом теперь крупным планом показывают Уоллеса. У Баббы спрашивают, будет ли он преклонять колено – это известный жест борцов с расовым неравенством в США. Уоллес пока уходит от ответа.

А на последнем этапе в Талладеге в боксах афроамериканского пилота нашли удавку. Англоязычная пресса использует слово noose, не уточняя, о каком именно предмете идет речь. В разных контекстах это слово может означать и лассо, и капкан, и висельную петлю. В широком смысле это веревка, сложенная в форме петли.

NASCAR не замедлил выпустить официальное заявление, в котором пообещал найти и наказать тех, кто подложил эту петлю в гараж чернокожему пилоту. К делу подключили ФБР: спецслужба начала собственное расследование. В следующий раз, если найдете у себя в гараже веревку, знайте – делом может заинтересоваться ФБР. Если вы не белый, конечно – в этом случае все нормально.

Расследование в боксах Даррела Уоллеса-младшего в Талладеге Фото: NASCAR Расследование в боксах Даррела Уоллеса-младшего в Талладеге Фото: NASCAR Все гонщики NASCAR сопровождают автомобиль Баббы Уоллеса-младшего перед гонкой в Талладеге Фото: NASCAR

Кажется, мы ни слова не сказали о результатах. Давайте это исправим. В плане спортивных результатов Бабба Уоллес проводит свой лучший сезон в Кубке NASCAR. По итогам 12 этапов 2020 года пилот занимает 20 место в общем зачете. С начала года Уоллес дважды финишировал в топ-10. Это в два раза больше количества его финишей в топ-10 за весь 2019 год, в котором прошло 36 гонок. В генеральной классификации прошлого сезона Бабба был 28-м.

Зачем так подробно? Ради одной простой мысли. Бабба Уоллес никогда не оказался бы там, где сейчас, если бы не позиционировал себя как афроамериканца.

Фактический цвет кожи здесь роли не играет: Уоллес мог выглядеть точно также, но говорить всем, что он белый. Наличие белого отца вполне позволяет это делать. Но в мире NASCAR выгоднее быть черным: тогда тебя возьмут в программу Drive for Diversity, а лучшие команды всех дивизионов будут рады видеть тебя в своем составе. Ведь благодаря темнокожему пилоту они могут показать: смотрите, мы прогрессивная компания, у нас даже есть черный пилот. Это называется позитивной дискриминацией.

В Соединенных Штатах любят говорить о белых привилегиях. Что ж, вот мы и нашли место, где имеются черные привилегии: автогонки. Очевидно белый (хотя немного японец) Кайл Ларсон потерял возможность гоняться и выбыл из чемпионата за одно неосторожное слово, сказанное во время виртуальной гонки на компьютере. Не такой белый Бабба Уоллес сохранил место после того, как специально развернул свою машину на реальной трассе, чтобы получить «бесплатный» пит-стоп.

Помнится, в Формуле 1 тоже был гонщик, который мог устроить умышленную аварию. Его звали Нельсон Пике-младший. Когда история раскрылась, Пике стал персоной нон-грата в паддоке и больше не выступал в Ф1.

NASCAR, я очень люблю ваш чемпионат. Но, пожалуйста, прекратите покрывать грубияна, который провоцирует аварии, показывает соперникам средний палец, а когда ситуация позволяет ему оказаться в центре внимания, начинает рассказывать, как его угнетали полицейские. И, может, хватит содержать откровенно расистскую программу поддержки пилотов? Если бы вы хотели найти действительно быстрейших гонщиков, вы бы смотрели на чистую скорость, а не на цвет кожи соискателей.

NASCAR чествует Даррела Уоллеса-младшего в Талладеге после инцидента с петлёй Фото: NASCAR

И я так еще никогда не делал, но ситуация обязывает. Руководители NASCAR, если вы меня читаете: последние 2 абзаца написаны специально для вас. На английском.

Alright, NASCAR, this is what I have to say. Bubba Wallace is not an honest athlete. He had done a horrible thing in Texas-2019 while spunning on purpose. That’s an unsportsmanlike behaviour that requires disqualification. You as a championship and Scott Miller as a vice president of competition didn’t react accordingly. And that was because Bubba Wallace consider himself as Afro-American. You need him as an ambassador of NASCAR, I understand it. But that one was too far.

You eliminated Kyle Larson for pronouncing one word. His behaviour was unsportsmanlike, too – and you reacted. Back in 2019 you fined a guy for $50 000 for creating a dangerous situation on track that was avoidable and could bring physical injuries to his rivals in the worst case. That guy did it intentionally and you proved it. That guy’s name is Bubba Wallace. Now be consistent. Eliminate Bubba Wallace from NASCAR completely. Otherwise you prove yourself racist making black privilegies matter.