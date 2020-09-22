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NASCAR Cup / Новость

Майкл Джордан стал совладельцем команды NASCAR

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Майкл Джордан стал совладельцем команды NASCAR
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Легендарный баскетболист, объединив усилия со звездой NASCAR Дэнни Хэмлином, выставит машину в гонках американских сток-каров

Джордан, который завершил карьеру игрока в 2003 году, сейчас владеет клубом «Шарлотт Хорнетс». Поздно вечером в понедельник стало известно, что 57-летний американец станет совладельцем команды в серии NASCAR. 

Проект начнется с сезона-2021 и одной машины, которой будет управлять чернокожий Бабба Уоллес – тот самый, что этой весной оказался в центре скандала с виселицей в боксах, который дошел до самого президента Дональда Трампа. 

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Джордан и его партнер Хэмлин, который в этом году продолжает собственные выступления, уже выкупили у одной из команд право выступать в будущем сезоне. При этом номер машины, ее марку и полное название команды обещают назвать позже.   

«Я вырос в Северной Каролине, – объяснил Майкл. – Родители часто водили нас с братьями и сестрами на гонки. Я всю жизнь оставался поклонником NASCAR. И возможность возглавить собственную команду кажется мне невероятно интересной.

Исторически в NASCAR есть проблемы с многообразием, здесь очень мало черных боссов. Сейчас отличный момент, чтобы серия менялась и эволюционировала. Я систематически веду борьбу с расизмом и вижу здесь шанс сообщить об этом новой аудитории, а также дать черным больше возможностей в гонках».

Источники Motorsport.com сообщили, что Джордан рассчитывает получить для своего проекта стартовый  номер 23, под которым сам выступал в NBA за «Чикаго Буллз».

Шестикратный чемпион NBA и обладатель двух золотых олимпийских медалей и прежде был близок к гонкам – в 2004-м двухметровый гигант провел заезды на байке Ducati из MotoGP:

Слайдер
Список

Легенда баскетбола Майкл Джордан испытывает Ducati Desmosedici

Легенда баскетбола Майкл Джордан испытывает Ducati Desmosedici
1/6

Фотограф: Ducati Corse

Майкл Джордан и Кёртис Робертс

Майкл Джордан и Кёртис Робертс
2/6

Легенда баскетбола Майкл Джордан испытывает Ducati Desmosedici

Легенда баскетбола Майкл Джордан испытывает Ducati Desmosedici
3/6

Фотограф: Ducati Corse

Рэнди Мамола и Майкл Джордан

Рэнди Мамола и Майкл Джордан
4/6

Фотограф: Ducati Corse

Легенда баскетбола Майкл Джордан испытывает Ducati Desmosedici

Легенда баскетбола Майкл Джордан испытывает Ducati Desmosedici
5/6

Фотограф: Ducati Corse

Лорис Капиросси и Майкл Джордан

Лорис Капиросси и Майкл Джордан
6/6

Фотограф: Ducati Corse

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Пилоты Денни Хэмлин , Даррел Уоллес-мл.
Автор Пинар Хан

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