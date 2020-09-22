Майкл Джордан стал совладельцем команды NASCAR

Джордан, который завершил карьеру игрока в 2003 году, сейчас владеет клубом «Шарлотт Хорнетс». Поздно вечером в понедельник стало известно, что 57-летний американец станет совладельцем команды в серии NASCAR.

Проект начнется с сезона-2021 и одной машины, которой будет управлять чернокожий Бабба Уоллес – тот самый, что этой весной оказался в центре скандала с виселицей в боксах, который дошел до самого президента Дональда Трампа.

Джордан и его партнер Хэмлин, который в этом году продолжает собственные выступления, уже выкупили у одной из команд право выступать в будущем сезоне. При этом номер машины, ее марку и полное название команды обещают назвать позже.

«Я вырос в Северной Каролине, – объяснил Майкл. – Родители часто водили нас с братьями и сестрами на гонки. Я всю жизнь оставался поклонником NASCAR. И возможность возглавить собственную команду кажется мне невероятно интересной.

Исторически в NASCAR есть проблемы с многообразием, здесь очень мало черных боссов. Сейчас отличный момент, чтобы серия менялась и эволюционировала. Я систематически веду борьбу с расизмом и вижу здесь шанс сообщить об этом новой аудитории, а также дать черным больше возможностей в гонках».

Источники Motorsport.com сообщили, что Джордан рассчитывает получить для своего проекта стартовый номер 23, под которым сам выступал в NBA за «Чикаго Буллз».

Шестикратный чемпион NBA и обладатель двух золотых олимпийских медалей и прежде был близок к гонкам – в 2004-м двухметровый гигант провел заезды на байке Ducati из MotoGP:

Слайдер Список Легенда баскетбола Майкл Джордан испытывает Ducati Desmosedici 1 / 6 Фотограф: Ducati Corse Майкл Джордан и Кёртис Робертс 2 / 6 Легенда баскетбола Майкл Джордан испытывает Ducati Desmosedici 3 / 6 Фотограф: Ducati Corse Рэнди Мамола и Майкл Джордан 4 / 6 Фотограф: Ducati Corse Легенда баскетбола Майкл Джордан испытывает Ducati Desmosedici 5 / 6 Фотограф: Ducati Corse Лорис Капиросси и Майкл Джордан 6 / 6 Фотограф: Ducati Corse