Майкл Джордан стал совладельцем команды NASCAR
Легендарный баскетболист, объединив усилия со звездой NASCAR Дэнни Хэмлином, выставит машину в гонках американских сток-каров
Джордан, который завершил карьеру игрока в 2003 году, сейчас владеет клубом «Шарлотт Хорнетс». Поздно вечером в понедельник стало известно, что 57-летний американец станет совладельцем команды в серии NASCAR.
Проект начнется с сезона-2021 и одной машины, которой будет управлять чернокожий Бабба Уоллес – тот самый, что этой весной оказался в центре скандала с виселицей в боксах, который дошел до самого президента Дональда Трампа.
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Джордан и его партнер Хэмлин, который в этом году продолжает собственные выступления, уже выкупили у одной из команд право выступать в будущем сезоне. При этом номер машины, ее марку и полное название команды обещают назвать позже.
«Я вырос в Северной Каролине, – объяснил Майкл. – Родители часто водили нас с братьями и сестрами на гонки. Я всю жизнь оставался поклонником NASCAR. И возможность возглавить собственную команду кажется мне невероятно интересной.
Исторически в NASCAR есть проблемы с многообразием, здесь очень мало черных боссов. Сейчас отличный момент, чтобы серия менялась и эволюционировала. Я систематически веду борьбу с расизмом и вижу здесь шанс сообщить об этом новой аудитории, а также дать черным больше возможностей в гонках».
Источники Motorsport.com сообщили, что Джордан рассчитывает получить для своего проекта стартовый номер 23, под которым сам выступал в NBA за «Чикаго Буллз».
Шестикратный чемпион NBA и обладатель двух золотых олимпийских медалей и прежде был близок к гонкам – в 2004-м двухметровый гигант провел заезды на байке Ducati из MotoGP:
Легенда баскетбола Майкл Джордан испытывает Ducati Desmosedici
Фотограф: Ducati Corse
Майкл Джордан и Кёртис Робертс
Легенда баскетбола Майкл Джордан испытывает Ducati Desmosedici
Фотограф: Ducati Corse
Рэнди Мамола и Майкл Джордан
Фотограф: Ducati Corse
Легенда баскетбола Майкл Джордан испытывает Ducati Desmosedici
Фотограф: Ducati Corse
Лорис Капиросси и Майкл Джордан
Фотограф: Ducati Corse
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR Cup
|Пилоты
|Денни Хэмлин , Даррел Уоллес-мл.
|Автор
|Пинар Хан