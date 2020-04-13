В виртуальном NASCAR разразился расовый скандал
Организаторы серии начали разбирательство в отношении Кайла Ларсона. На стриме очередного этапа тот позволил себе неполиткорректные высказывания
В прошедшее воскресенье гонщик Кубка NASCAR Кайл Ларсон стал одним из участников соревнований «Безумие Монцы» на платформе iRacing. Всего на старт вышли более 60 кибергонщиков, включая других представителей NASCAR Лэндона Кэссилла и Гаррета Смитли.
Во время тренировки у Кайла отключилась гарнитура. Чтобы проверить ее работу, гонщик сказал: «Вы меня не слышите? Эй, ниггеры». Эти слова услышали все зрители Ларсона на Twitch.
В понедельник утром организаторы гонок по овалам выпустили официальное заявление: «NASCAR в курсе некорректных оборотов, использованных гонщиком по ходу соревнований iRacing в воскресенье. Сейчас мы собираем дополнительную информацию».
Команда Ganassi, за которую выступает Ларсон, уже объявила о финансовых санкциях: «Мы невероятно огорчены словами Кайла по ходу соревнований iRacing вчера вечером. То, что он сказал, оскорбительно и неприемлемо. Поэтому мы приостанавливаем выплату Кайлу зарплаты до того момента, пока не обсудим эту ситуацию со всеми необходимыми сторонами».
На момент написания этой новости от самого Ларсона не последовало никаких комментариев в отношении случившегося. Среди болельщиков слова Кайла вызвали большой резонанс: реакция была преимущественно негативной, вплоть до обвинений в расизме.
В 2013-м другой представитель NASCAR Джереми Клементс был лишен лицензии за схожие высказывания в официальном интервью. А совсем недавно Бубба Уоллас потерял спонсора за отказ от кибергонки.
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR , NASCAR Cup , eSports
|Пилоты
|Кайл Ларсон
|Команды
|Chip Ganassi Racing
|Автор
|Джим Аттер
В виртуальном NASCAR разразился расовый скандал
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