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NASCAR Cup / Новость

В виртуальном NASCAR разразился расовый скандал

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В виртуальном NASCAR разразился расовый скандал
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13 апр. 2020 г., 16:35

Организаторы серии начали разбирательство в отношении Кайла Ларсона. На стриме очередного этапа тот позволил себе неполиткорректные высказывания

В прошедшее воскресенье гонщик Кубка NASCAR Кайл Ларсон стал одним из участников соревнований «Безумие Монцы» на платформе iRacing. Всего на старт вышли более 60 кибергонщиков, включая других представителей NASCAR Лэндона Кэссилла и Гаррета Смитли.

Во время тренировки у Кайла отключилась гарнитура. Чтобы проверить ее работу, гонщик сказал: «Вы меня не слышите? Эй, ниггеры». Эти слова услышали все зрители Ларсона на Twitch.

В понедельник утром организаторы гонок по овалам выпустили официальное заявление: «NASCAR в курсе некорректных оборотов, использованных гонщиком по ходу соревнований iRacing в воскресенье. Сейчас мы собираем дополнительную информацию».

Команда Ganassi, за которую выступает Ларсон, уже объявила о финансовых санкциях: «Мы невероятно огорчены словами Кайла по ходу соревнований iRacing вчера вечером. То, что он сказал, оскорбительно и неприемлемо. Поэтому мы приостанавливаем выплату Кайлу зарплаты до того момента, пока не обсудим эту ситуацию со всеми необходимыми сторонами».

На момент написания этой новости от самого Ларсона не последовало никаких комментариев в отношении случившегося. Среди болельщиков слова Кайла вызвали большой резонанс: реакция была преимущественно негативной, вплоть до обвинений в расизме. 

В 2013-м другой представитель NASCAR Джереми Клементс был лишен лицензии за схожие высказывания в официальном интервью. А совсем недавно Бубба Уоллас потерял спонсора за отказ от кибергонки.

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Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup , eSports
Пилоты Кайл Ларсон
Команды Chip Ganassi Racing
Автор Джим Аттер

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