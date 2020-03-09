Из-за множества аварий гонка NASCAR финишировала в овертайме

Этап Кубка NASCAR в Финиксе завершился овертаймом. Так называют добавленное время, которым судьи компенсируют паузы в соревновании. В прошедшей гонке оказалось много пауз, связанных с авариями: после каждого вылета над трассой выбрасывали желтые флаги, что нейтрализовывало борьбу.

Последним инцидентом стал контакт между автомобилями Джона Хантера Немечека и Рики Стенхауса-младшего. Те боролись за позицию, проходя поворот четырьмя машинами в ряд. Авария произошла перед самым финишем. В Формуле 1 в таких случаях позволяют пилотам завершить гонку за машиной безопасности – то есть без борьбы. В NASCAR придерживаются другого подхода.

Судьи решили дать гонщикам пересечь финишную черту в борьбе. Для этого к дистанции добавили два дополнительных круга. Лучшим в этом овертайме стал Джоуи Логано, сдержавший за собой Кевина Харвика.

«Я знал, что борьба с Кевином будет жесткой, – рассказал Логано после финиша. – Я понимал, что он попробует ударить меня бампером, так что в повороте я газовал как ненормальный. Последние полчаса этой гонки выдались очень напряженными. Да что там полчаса – за последний час в гонке столько всего произошло».

Этап Кубка NASCAR в Финиксе действительно выдался богатым на события. Только на последнем отрезке гонки зрители увидели вылеты Куина Хоффа, Эрика Джонса, Криса Бушера и других пилотов. Одним из наиболее заметных эпизодов стала авария чемпиона NASCAR Мартина Труэкса-младшего.

Благодаря триумфу в Финиксе Джоуи Логано стал первым пилотом NASCAR, кому удалось выиграть две гонки в сезоне-2020. Первую победу в этом спортсмен одержал в Лас-Вегасе в феврале. В турнирной таблице Логано вышел на вторую позицию, лидером общего зачета стал Кевин Харвик.

Бывший лидер чемпионата Райан Блэни попал в аварию на первых же кругах гонки и сошел с дистанции. В общем зачете Блэни откатился на шестую строчку. На видео ниже можно увидеть инцидент, лишивший Райана шанса на успех в Финиксе.