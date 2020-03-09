Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Первая тренировка через
3 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Первая тренировка через
11 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Швеция
12 февр.
-
16 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Мексико
12 мар.
-
15 мар.
Шейкдаун через
3 дня
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Себринг
Билеты
18 мар.
-
20 мар.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Париж
17 апр.
-
18 апр.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
NASCAR Cup / Финикс / Отчет о гонке

Из-за множества аварий гонка NASCAR финишировала в овертайме

Поделились
Комментарии
Из-за множества аварий гонка NASCAR финишировала в овертайме
Автор:
9 мар. 2020 г., 09:35

Судьи добавили дополнительные два круга гонке NASCAR в Финиксе. Эти круги потребовались из-за аварии в самом конце заезда. Лучшим в добавленное время стал Джоуи Логано

Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil
Race Winner: Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang
Race Winner: Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang
Race Winner: Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang
Race Winner: Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang

Этап Кубка NASCAR в Финиксе завершился овертаймом. Так называют добавленное время, которым судьи компенсируют паузы в соревновании. В прошедшей гонке оказалось много пауз, связанных с авариями: после каждого вылета над трассой выбрасывали желтые флаги, что нейтрализовывало борьбу.

Последним инцидентом стал контакт между автомобилями Джона Хантера Немечека и Рики Стенхауса-младшего. Те боролись за позицию, проходя поворот четырьмя машинами в ряд. Авария произошла перед самым финишем. В Формуле 1 в таких случаях позволяют пилотам завершить гонку за машиной безопасности – то есть без борьбы. В NASCAR придерживаются другого подхода.

Судьи решили дать гонщикам пересечь финишную черту в борьбе. Для этого к дистанции добавили два дополнительных круга. Лучшим в этом овертайме стал Джоуи Логано, сдержавший за собой Кевина Харвика.

«Я знал, что борьба с Кевином будет жесткой, – рассказал Логано после финиша. – Я понимал, что он попробует ударить меня бампером, так что в повороте я газовал как ненормальный. Последние полчаса этой гонки выдались очень напряженными. Да что там полчаса – за последний час в гонке столько всего произошло».

 

Этап Кубка NASCAR в Финиксе действительно выдался богатым на события. Только на последнем отрезке гонки зрители увидели вылеты Куина Хоффа, Эрика Джонса, Криса Бушера и других пилотов. Одним из наиболее заметных эпизодов стала авария чемпиона NASCAR Мартина Труэкса-младшего.

 

Благодаря триумфу в Финиксе Джоуи Логано стал первым пилотом NASCAR, кому удалось выиграть две гонки в сезоне-2020. Первую победу в этом спортсмен одержал в Лас-Вегасе в феврале. В турнирной таблице Логано вышел на вторую позицию, лидером общего зачета стал Кевин Харвик.

Бывший лидер чемпионата Райан Блэни попал в аварию на первых же кругах гонки и сошел с дистанции. В общем зачете Блэни откатился на шестую строчку. На видео ниже можно увидеть инцидент, лишивший Райана шанса на успех в Финиксе.

 

Читайте также:

Следующая новость
Тони Стюарт вернется в NASCAR ради гонки в Индианаполисе

Предыдущая новость

Тони Стюарт вернется в NASCAR ради гонки в Индианаполисе
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Этап Финикс
Сессия Гонка
Пилоты Рики Стенхаус-мл. , Джой Логано , Джон Хантер Немечек
Команды Team Penske
Автор Джим Аттер

NASCAR Cup Следующая сессия

Финикс

Финикс

6 мар. - 8 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

«Он шел как боксер на главный бой». Кубица о дебюте Петрова в Ф1 (это было 10 лет назад)

2
Формула 1

Анонс Гран При Австралии: выбор шин и штрафные баллы

3
Формула 1

Сайнс: Спросил McLaren, почему мы не копируем Mercedes

4
Формула 1

Феттель перейдет в McLaren? Предсказание от экс-пилота Ф1

5
Формула 1

Анонс Гран При Австралии: расписание, трансляции и статистика

Самое важное:

Из-за множества аварий гонка NASCAR финишировала в овертайме
NAS

Из-за множества аварий гонка NASCAR финишировала в овертайме

Тони Стюарт вернется в NASCAR ради гонки в Индианаполисе
NSXF

Тони Стюарт вернется в NASCAR ради гонки в Индианаполисе

Семикратный чемпион NASCAR протестирует болид IndyCar
Indy

Семикратный чемпион NASCAR протестирует болид IndyCar

Самый популярный гоночный чемпионат США перейдет на 18-дюймовые диски
NAS

Самый популярный гоночный чемпионат США перейдет на 18-дюймовые диски

98 гонок без побед. Семикратный чемпион NASCAR побил собственный антирекорд
NAS

98 гонок без побед. Семикратный чемпион NASCAR побил собственный антирекорд

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар. - 15 мар.
Билеты
19 мар. - 22 мар.
Билеты
2 апр. - 5 апр.
Билеты
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.