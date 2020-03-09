Из-за множества аварий гонка NASCAR финишировала в овертайме
Судьи добавили дополнительные два круга гонке NASCAR в Финиксе. Эти круги потребовались из-за аварии в самом конце заезда. Лучшим в добавленное время стал Джоуи Логано
Этап Кубка NASCAR в Финиксе завершился овертаймом. Так называют добавленное время, которым судьи компенсируют паузы в соревновании. В прошедшей гонке оказалось много пауз, связанных с авариями: после каждого вылета над трассой выбрасывали желтые флаги, что нейтрализовывало борьбу.
Последним инцидентом стал контакт между автомобилями Джона Хантера Немечека и Рики Стенхауса-младшего. Те боролись за позицию, проходя поворот четырьмя машинами в ряд. Авария произошла перед самым финишем. В Формуле 1 в таких случаях позволяют пилотам завершить гонку за машиной безопасности – то есть без борьбы. В NASCAR придерживаются другого подхода.
Судьи решили дать гонщикам пересечь финишную черту в борьбе. Для этого к дистанции добавили два дополнительных круга. Лучшим в этом овертайме стал Джоуи Логано, сдержавший за собой Кевина Харвика.
«Я знал, что борьба с Кевином будет жесткой, – рассказал Логано после финиша. – Я понимал, что он попробует ударить меня бампером, так что в повороте я газовал как ненормальный. Последние полчаса этой гонки выдались очень напряженными. Да что там полчаса – за последний час в гонке столько всего произошло».
Этап Кубка NASCAR в Финиксе действительно выдался богатым на события. Только на последнем отрезке гонки зрители увидели вылеты Куина Хоффа, Эрика Джонса, Криса Бушера и других пилотов. Одним из наиболее заметных эпизодов стала авария чемпиона NASCAR Мартина Труэкса-младшего.
Благодаря триумфу в Финиксе Джоуи Логано стал первым пилотом NASCAR, кому удалось выиграть две гонки в сезоне-2020. Первую победу в этом спортсмен одержал в Лас-Вегасе в феврале. В турнирной таблице Логано вышел на вторую позицию, лидером общего зачета стал Кевин Харвик.
Бывший лидер чемпионата Райан Блэни попал в аварию на первых же кругах гонки и сошел с дистанции. В общем зачете Блэни откатился на шестую строчку. На видео ниже можно увидеть инцидент, лишивший Райана шанса на успех в Финиксе.
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR Cup
|Этап
|Финикс
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Рики Стенхаус-мл. , Джой Логано , Джон Хантер Немечек
|Команды
|Team Penske
|Автор
|Джим Аттер
Из-за множества аварий гонка NASCAR финишировала в овертайме
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