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NASCAR Cup / Дайтона 500 / Новость

Из-за ливня «Дайтону 500» перенесли на сутки. Гонка пройдет в понедельник

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Из-за ливня «Дайтону 500» перенесли на сутки. Гонка пройдет в понедельник
Автор:
17 февр. 2020 г., 09:00

Президент США Дональд Трамп успел дать гонщикам команду заводить моторы, но первый этап Кубка NASCAR так и не состоялся. Проведению «Дайтоны 500» помешал сильный дождь. Гонку отложили на день

Air Show
President Donald Trump at Daytona 500
President Donald Trump at Daytona 500
President Donald Trump at Daytona 500
Toyota line
President Donald Trump at Daytona 500
Ricky Stenhouse Jr., JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Kroger, Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, rain delay
Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Discount Tire, rain delay
Toyota Camry pace car
Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally, rain delay

Самую престижную гонку в календаре Кубка NASCAR перенесли на понедельник, 17 февраля. «Дайтона 500» должна была пройти в воскресенье, но ливень вынудил организаторов остановить заезд.

Старт гонке дал президент США Дональд Трамп. Политик специально приехал во Флориду, чтобы стать гранд-маршалом «Дайтоны 500». Трамп произнес небольшую речь, после чего дал гонщикам команду заводить моторы и даже проехал круг по трассе на президентском лимузине.

Но ровно в тот момент, когда участники завершили прогревочные круги и были готовы стартовать, начался дождь. Машины NASCAR не приспособлены для езды по мокрому асфальту, поэтому в случае осадков гонку приостанавливают. В результате пилоты заехали в боксы, не успев начать борьбу.

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Когда дождь прекратился, «Дайтона 500» все же стартовала. Обладатель поул-позиции Рики Стенхаус-младший сохранил первую позицию и пролидировал 20 кругов, после чего гонку вновь остановили из-за ливня. Он оказался продолжительным и не позволил возобновить заезд.

В результате организаторы решили перенести «Дайтону 500» на следующий день. Новый старт предварительно намечен на 16:05 по московскому времени в понедельник, 17 февраля.

Президентский борт №1 на аэродроме недалеко от гоночный трассы

Президентский борт №1 на аэродроме недалеко от гоночный трассы

Фото: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Порядок гонщиков по итогам 20 кругов

1. Рики Стенхаус-мл.

2. Джоуи Логано

3. Эрик Алмирола

4. Райан Ньюман

5. Кевин Харвик

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Этап Дайтона 500
Сессия Гонка
Пилоты Кевин Харвик , Райан Ньюман , Эрик Алмирола , Рики Стенхаус-мл. , Джой Логано
Автор Джим Аттер

NASCAR Cup Следующая сессия

Дайтона 500

Дайтона 500

8 февр. - 16 февр.

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