Самую престижную гонку в календаре Кубка NASCAR перенесли на понедельник, 17 февраля. «Дайтона 500» должна была пройти в воскресенье, но ливень вынудил организаторов остановить заезд.

Старт гонке дал президент США Дональд Трамп. Политик специально приехал во Флориду, чтобы стать гранд-маршалом «Дайтоны 500». Трамп произнес небольшую речь, после чего дал гонщикам команду заводить моторы и даже проехал круг по трассе на президентском лимузине.

Но ровно в тот момент, когда участники завершили прогревочные круги и были готовы стартовать, начался дождь. Машины NASCAR не приспособлены для езды по мокрому асфальту, поэтому в случае осадков гонку приостанавливают. В результате пилоты заехали в боксы, не успев начать борьбу.

Когда дождь прекратился, «Дайтона 500» все же стартовала. Обладатель поул-позиции Рики Стенхаус-младший сохранил первую позицию и пролидировал 20 кругов, после чего гонку вновь остановили из-за ливня. Он оказался продолжительным и не позволил возобновить заезд.

В результате организаторы решили перенести «Дайтону 500» на следующий день. Новый старт предварительно намечен на 16:05 по московскому времени в понедельник, 17 февраля.

Президентский борт №1 на аэродроме недалеко от гоночный трассы Фото: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Порядок гонщиков по итогам 20 кругов

1. Рики Стенхаус-мл.

2. Джоуи Логано

3. Эрик Алмирола

4. Райан Ньюман

5. Кевин Харвик