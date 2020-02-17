Из-за ливня «Дайтону 500» перенесли на сутки. Гонка пройдет в понедельник
Президент США Дональд Трамп успел дать гонщикам команду заводить моторы, но первый этап Кубка NASCAR так и не состоялся. Проведению «Дайтоны 500» помешал сильный дождь. Гонку отложили на день
Самую престижную гонку в календаре Кубка NASCAR перенесли на понедельник, 17 февраля. «Дайтона 500» должна была пройти в воскресенье, но ливень вынудил организаторов остановить заезд.
Старт гонке дал президент США Дональд Трамп. Политик специально приехал во Флориду, чтобы стать гранд-маршалом «Дайтоны 500». Трамп произнес небольшую речь, после чего дал гонщикам команду заводить моторы и даже проехал круг по трассе на президентском лимузине.
Но ровно в тот момент, когда участники завершили прогревочные круги и были готовы стартовать, начался дождь. Машины NASCAR не приспособлены для езды по мокрому асфальту, поэтому в случае осадков гонку приостанавливают. В результате пилоты заехали в боксы, не успев начать борьбу.
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Когда дождь прекратился, «Дайтона 500» все же стартовала. Обладатель поул-позиции Рики Стенхаус-младший сохранил первую позицию и пролидировал 20 кругов, после чего гонку вновь остановили из-за ливня. Он оказался продолжительным и не позволил возобновить заезд.
В результате организаторы решили перенести «Дайтону 500» на следующий день. Новый старт предварительно намечен на 16:05 по московскому времени в понедельник, 17 февраля.
Президентский борт №1 на аэродроме недалеко от гоночный трассы
Фото: Michael L. Levitt / Motorsport Images
Порядок гонщиков по итогам 20 кругов
1. Рики Стенхаус-мл.
2. Джоуи Логано
3. Эрик Алмирола
4. Райан Ньюман
5. Кевин Харвик
Об этой статье
|Серия
|NASCAR Cup
|Этап
|Дайтона 500
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Кевин Харвик , Райан Ньюман , Эрик Алмирола , Рики Стенхаус-мл. , Джой Логано
|Автор
|Джим Аттер
Из-за ливня «Дайтону 500» перенесли на сутки. Гонка пройдет в понедельник
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