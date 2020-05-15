Гонщиков заставят носить маски
В NASCAR ввели жесткие правила для участников чемпионата. За нарушение социальной дистанции предусмотрены штрафы вплоть до $50 000
В эти выходные возобновится сезон NASCAR Cup. Высший дивизион проведет гонку на овале в Дарлингтоне в воскресенье, 17 мая. В ходе этого этапа будут действовать особые меры предосторожности для всех участников. В частности, гонщики и механики будут обязаны носить маски, а также соблюдать дистанцию в паддоке.
Для минимизации риска заражения количество сотрудников каждой команды ограничат на отметке 16 человек. В это число включили и гонщиков. У каждого прибывшего на трассу проверят состояние здоровья и не пустят на автодром в случае симптомов болезни. Нарушителям грозят штрафы от $10 000 до $50 000.
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Кубок NASCAR станет второй гоночной серией, которая возобновит соревнования. Первым чемпионатом стала китайская Формула 4. NASCAR Cup начнет с гонок с пустыми трибунами. После первого заезда в Дарлингтоне команды и гонщики останутся на той же трассе, чтобы здесь же провести следующий этап. Он пройдет в среду, 20 мая.
Затем NASCAR запланирован еще несколько сдвоенных этапов. В частности, на овале в Шарлотте, Северная Каролина, намечены гонки 24 и 27 мая.
Об этой статье
|Серия
|NASCAR Cup , NASCAR XFINITY , NASCAR Truck
|Этап
|Дарлингтон
|Местонахождение
|Дарлингтон
|Автор
|Марио Фрицше