Гонщиков заставят носить маски

В эти выходные возобновится сезон NASCAR Cup. Высший дивизион проведет гонку на овале в Дарлингтоне в воскресенье, 17 мая. В ходе этого этапа будут действовать особые меры предосторожности для всех участников. В частности, гонщики и механики будут обязаны носить маски, а также соблюдать дистанцию в паддоке.

Для минимизации риска заражения количество сотрудников каждой команды ограничат на отметке 16 человек. В это число включили и гонщиков. У каждого прибывшего на трассу проверят состояние здоровья и не пустят на автодром в случае симптомов болезни. Нарушителям грозят штрафы от $10 000 до $50 000.

Кубок NASCAR станет второй гоночной серией, которая возобновит соревнования. Первым чемпионатом стала китайская Формула 4. NASCAR Cup начнет с гонок с пустыми трибунами. После первого заезда в Дарлингтоне команды и гонщики останутся на той же трассе, чтобы здесь же провести следующий этап. Он пройдет в среду, 20 мая.

Затем NASCAR запланирован еще несколько сдвоенных этапов. В частности, на овале в Шарлотте, Северная Каролина, намечены гонки 24 и 27 мая.