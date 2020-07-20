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NASCAR Cup / Техас / Отчет о гонке

Гонщики легендарной команды NASCAR сделали дубль в сверхаварийной гонке

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Гонщики легендарной команды NASCAR сделали дубль в сверхаварийной гонке
Автор:
20 июл. 2020 г., 09:55

Гонку NASCAR остановили из-за большого завала. После рестарта победу одержал внук Ричарда Чилдресса

Внук основателя Richard Childress Racing (RCR) выиграл насыщенную событиями гонку в Техасе. На овале в Форт-Уорте состоялся 500-мильный этап. Легендарная команда RCR завоевала дубль: первым финишировал внук Ричарда Чилдресса Остин Диллон, второе место занял его напарник Тайлер Реддик.

Для Реддика, который дебютировал в Кубке в этом году, результат в Техасе стал лучшим в карьере. Для Диллона эта победа оказалась третьей – и первой за последние два с половиной года. «Неплохо для парня, который родился с серебряной ложкой во рту?» – сказал Диллон после финиша. Этим выражением часто называют наследников больших состояний.

 

Сама гонка запомнилась большим количеством аварий. Из-за наиболее разрушительного инцидента заезд остановили красным флагом. Первопричиной стал Курт Буш: экс-чемпион NASCAR поддел Эрика Алмиролу, который вынес с трассы Кайла Буша.

 

Последовавшая цепная реакция затронула еще девятерых гонщиков. В результате образовался завал, который потребовал вмешательства судей. Гонку остановили на 11 минут 29 секунд.

 

После рестарта борьбу за победу повели Хэмлин, Кеселовски и Блэни – но ни один из них не смог завершить гонку в топ-5. Причина в том, что вслед за самой крупной аварией в гонке произошла целая серия других вылетов. Они перетасовали порядок на трассе и позволили пилотам RCR выйти вперед.

Диллон обогнал своего партнера Тайлера Реддика на 312-м круге из 334, после чего смог сдержать за собой не только напарника, но и чемпионов высшего дивизиона Джоуи Логано с Кайлом Бушем. В итоге экс-чемпионы довольствовались третьей и четвертой позицией.

 

Команда Richard Childress Racing известна благодаря шести чемпионским титулам, которые она выиграла вместе с Дейлом Эрнхардтом-старшим. Гоночный коллектив сохранил за собой права на знаменитый номер 3, под которым гонщик выигрывал свои титулы. Тройка Эрнхардта-старшего вошла в массовую культуру и стала объектом копирования для многих спортсменов. В частности, пилот Формулы 1 Даниэль Риккардо признавался, что взял себе номер 3 в честь легендарного чемпиона NASCAR.

После Эрнхардта Richard Childress Racing не выигрывала титулов в высшем дивизионе NASCAR, но оставалась одной из доминирующих сил в Кубке. Пилоты RCR регулярно одерживали победы и претендовали на чемпионство. В 2014 году машину номер 3 отдали внуку Ричарда Чилдресса Остину Диллону. Тот ни разу не вошел в топ-10 по итогам чемпионата; за шесть полных лет в Кубке Остин одержал всего две победы. Триумф в Техасе стал для Диллона третьим. Теперь он занимает 14 место в общем зачете сезона-2020.

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Этап Техас
Сессия Гонка
Местонахождение Техас
Пилоты Остин Диллон , Тайлер Реддик
Команды Richard Childress Racing
Автор Джим Аттер

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