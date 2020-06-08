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NASCAR Cup / Атланта / Отчет о гонке

Гонщик отметил победу в NASCAR кругом в обратную сторону. С тремя высунутыми пальцами

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Гонщик отметил победу в NASCAR кругом в обратную сторону. С тремя высунутыми пальцами
Автор:
8 июн. 2020 г., 06:29

Кевин Харвик посвятил свой триумф в Атланте легенде NASCAR Дейлу Эрнхардту-старшему

Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford
Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford
Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford

Десятый этап высшего дивизиона NASCAR выиграл лидер общего зачета Кевин Харвик. Гонка состоялась на овале в Атланте: для Харвика это третья победа на этой трассе. Кевин отметил победу, проехав полный круг в обратную сторону. При этом пилот высунул руку из окна и показывал три пальца.

Таким способом гонщик почтил память легендарного Дейла Эрнхардта-старшего. Семикратный чемпион NASCAR выступал под номером 3, поэтому тройка остается его символом: среди фанатов до сих пор популярна атрибутика со знаменитым номером Эрнхардта.

Для Харвика это особый гонщик, так как именно Кевин заменил семикратного чемпиона после его гибели в 2001 году. В том сезоне Харвик получил освободившееся место в коллективе Richard Childress Racing и выиграл свою третью гонку за эту команду. Тот этап проходил как раз в Атланте. 19 лет спустя Кевин одержал победу на той же самой трассе и отдал дань уважения своему предшественнику. Вот как это произошло:

 

На протяжении первых двух отрезков в гонке доминировал Мартин Труэкс-младший. В концовке заезда экс-чемпион пропустил двоих соперников и в итоге финишировал третьим. Второе место занял участник недавнего скандала Кайл Буш. Он отстал от победителя сразу на 3,5 секунды. В общем зачете Харвик оторвался от своего ближайшего преследователя Джоуи Логано на 48 очков.

 

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Этап Атланта
Сессия После гонки
Пилоты Кевин Харвик
Команды Stewart-Haas Racing
Автор Джим Аттер

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