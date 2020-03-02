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NASCAR Cup / Фонтана / Отчет о гонке

Гонщик NASCAR сделает себе татуировку с номером машины. В честь победы в гонке

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Гонщик NASCAR сделает себе татуировку с номером машины. В честь победы в гонке
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Джим Аттер
2 мар. 2020 г., 16:29

Алекс Боуман выиграл гонку на овале в Калифорнии. Выросший в этом штате участник NASCAR признался, что в детстве тренировался в 20 минутах от того автодрома, на котором в итоге добился победы. В честь этого достижения спортсмен решил сделать себе татуировку с номером 88

Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Rush / HAAS CNC, Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Cincinnati, Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Monster Energy, Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Mobil 1
Race Winner: Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro
Race Winner: Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro

Пилот американской серии NASCAR Алекс Боуман публично пообещал сделать себе татуировку с номером собственной машины. Гонщик выступает в высшем дивизионе этого первенства на Chevrolet номер 88.

«Ну как тебе, Калифорния? – обратился к сидевшим на трибунах болельщикам Боуман после финиша этапа в Фонтане. – Когда я только начинал заниматься автоспортом, я каждую неделю приезжал на трассу в Помоне для участия в гонках митджетов. Это всего в 20 минутах езды отсюда. Думаю, многие из вас, ребята, могли видеть меня там.

В Помоне я познакомился с моими самыми близкими друзьями. Тогда же я обещал своему другу, что мы с ним сделаем одинаковые татуировки с номером 88, если я когда-нибудь выиграю здесь [в Кубке NASCAR]. Ну что, мне пора делать татуировку».

 

Победа на овале «Авто Клаб Спидвей» в городе Фонтана стала для Боумана второй за карьеру. Но если первый успех пришел к Алексу в борьбе, то на сей раз Боуман доминировал весь заезд и не дал соперникам шанса оспорить свое превосходство на трассе.

«Первая победа была истинным наслаждением, но после нее мы добрых шесть месяцев выступали отвратительно, – признал Боуман. – Этот сезон мы начали по-настоящему сильно. Я сам пилотирую существенно лучше; моя жизнь теперь более организована, чем прежде».

Благодаря победе в Калифорнии пилот вышел на третье место в общем зачете Кубка NASCAR. Лидером сезона-2020 остался Райан Блэни.

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Этап Фонтана
Сессия Гонка
Пилоты Алекс Боуман
Команды Hendrick Motorsports
Автор Антон Погорельский

NASCAR Cup Следующая сессия

Фонтана

Фонтана

28 февр. - 1 мар.

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