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NASCAR Cup / Талладега / Отчет о гонке

Гонщик финишировал задом наперед и все равно стал третьим. Гонка NASCAR получилась феноменальной

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Гонщик финишировал задом наперед и все равно стал третьим. Гонка NASCAR получилась феноменальной
Автор:
23 июн. 2020 г., 07:00

Этап в Талладеге завершился фотофинишем и столкновением на последнем круге

Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro and Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro
Nascar drivers stand in solidarity with Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro before the Nascar Cup race
Nascar drivers stand in solidarity with Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro before the Nascar Cup race
Race Winner Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang
Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang leads the field in the final lap
Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang leads the field in the final lap
Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang leads the field in the final lap
Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang leads the field
Race Winner Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang
Race Winner Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang

В NASCAR состоялась одна из самых интересных гонок сезона-2020. Последний круг Geico 500 в Талладеге оказался хаотичным: пилоты устроили несколько аварий, а Эрик Алмирола финишировал задом наперед. Спортсмен ехал шестым на последнем рестарте и не претендовал на победу.

За несколько метров до финиша машины Алмиролы, Джонса и Немечека столкнулись. В результате Джонс потерял шанс на победу и откатился на пятую позицию, Немечек остался восьмым, а Алмиролу развернуло. Машину Эрика выставило боком, а затем понесло на финиш задом. В итоге пилот Stewart-Haas Racing был классифицирован третьим – впереди всех остальных участников столкновения.

Примечательно, что Алмирола пересек черту одновременно с Рики Стенхаусом: разрыв между ними оказался меньше одной тысячной секунды. Финиш прошел в дыму из-под колес Алмиролы – зрители не сразу разглядели, кто выиграл, а комментаторы сперва объявили победителем Стенхауса. В итоге выяснилось, что первым стал Райан Блэни. Гонщик Penske опередил Стенхауса и Алмиролу на 7 тысячных секунды.

 

Этот триумф стал для Блэни первым в сезоне-2020. Теперь у каждого из пилотов Penske есть хотя бы по одной победе в этом году. Блэни считается одним из самых перспективных гонщиков Кубка NASCAR молодого поколения. Райан уверенно начал сезон и с первой же гонки включился в борьбу с лидерами. Отчасти из-за этого команда Penske поспешила заключить с ним многолетний контракт на будущие сезоны.

По итогам 13 этапов Блэни занимает третье место в общем зачете. Лидером чемпионата остался Кевин Харвик, вторым идет Джоуи Логано. Успешная гонка Рики Стенхауса позволила ему попасть в первую двадцатку чемпионата.

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Этап Талладега
Сессия Гонка
Местонахождение Талладега
Пилоты Эрик Алмирола , Рики Стенхаус-мл. , Райан Блэни
Команды Team Penske , Stewart-Haas Racing
Автор Джим Аттер

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