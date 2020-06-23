Гонщик финишировал задом наперед и все равно стал третьим. Гонка NASCAR получилась феноменальной
Этап в Талладеге завершился фотофинишем и столкновением на последнем круге
В NASCAR состоялась одна из самых интересных гонок сезона-2020. Последний круг Geico 500 в Талладеге оказался хаотичным: пилоты устроили несколько аварий, а Эрик Алмирола финишировал задом наперед. Спортсмен ехал шестым на последнем рестарте и не претендовал на победу.
За несколько метров до финиша машины Алмиролы, Джонса и Немечека столкнулись. В результате Джонс потерял шанс на победу и откатился на пятую позицию, Немечек остался восьмым, а Алмиролу развернуло. Машину Эрика выставило боком, а затем понесло на финиш задом. В итоге пилот Stewart-Haas Racing был классифицирован третьим – впереди всех остальных участников столкновения.
Примечательно, что Алмирола пересек черту одновременно с Рики Стенхаусом: разрыв между ними оказался меньше одной тысячной секунды. Финиш прошел в дыму из-под колес Алмиролы – зрители не сразу разглядели, кто выиграл, а комментаторы сперва объявили победителем Стенхауса. В итоге выяснилось, что первым стал Райан Блэни. Гонщик Penske опередил Стенхауса и Алмиролу на 7 тысячных секунды.
Этот триумф стал для Блэни первым в сезоне-2020. Теперь у каждого из пилотов Penske есть хотя бы по одной победе в этом году. Блэни считается одним из самых перспективных гонщиков Кубка NASCAR молодого поколения. Райан уверенно начал сезон и с первой же гонки включился в борьбу с лидерами. Отчасти из-за этого команда Penske поспешила заключить с ним многолетний контракт на будущие сезоны.
По итогам 13 этапов Блэни занимает третье место в общем зачете. Лидером чемпионата остался Кевин Харвик, вторым идет Джоуи Логано. Успешная гонка Рики Стенхауса позволила ему попасть в первую двадцатку чемпионата.
Читайте также:
- Чемпиона NASCAR отправили на последнее место. За следующие 350 кругов он прорвался в лидеры и выиграл гонку
- Гонщик отметил победу в NASCAR кругом в обратную сторону. С тремя высунутыми пальцами
- Чемпион NASCAR выгрыз победу в самой длинной гонке сезона при старте из хвоста
- Рестарт, газ в пол, авария. Логано вырвал победу на финише хаотичной гонки NASCAR
Об этой статье
|Серия
|NASCAR Cup
|Этап
|Талладега
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Талладега
|Пилоты
|Эрик Алмирола , Рики Стенхаус-мл. , Райан Блэни
|Команды
|Team Penske , Stewart-Haas Racing
|Автор
|Джим Аттер