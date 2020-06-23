В NASCAR состоялась одна из самых интересных гонок сезона-2020. Последний круг Geico 500 в Талладеге оказался хаотичным: пилоты устроили несколько аварий, а Эрик Алмирола финишировал задом наперед. Спортсмен ехал шестым на последнем рестарте и не претендовал на победу.

За несколько метров до финиша машины Алмиролы, Джонса и Немечека столкнулись. В результате Джонс потерял шанс на победу и откатился на пятую позицию, Немечек остался восьмым, а Алмиролу развернуло. Машину Эрика выставило боком, а затем понесло на финиш задом. В итоге пилот Stewart-Haas Racing был классифицирован третьим – впереди всех остальных участников столкновения.

Примечательно, что Алмирола пересек черту одновременно с Рики Стенхаусом: разрыв между ними оказался меньше одной тысячной секунды. Финиш прошел в дыму из-под колес Алмиролы – зрители не сразу разглядели, кто выиграл, а комментаторы сперва объявили победителем Стенхауса. В итоге выяснилось, что первым стал Райан Блэни. Гонщик Penske опередил Стенхауса и Алмиролу на 7 тысячных секунды.

Этот триумф стал для Блэни первым в сезоне-2020. Теперь у каждого из пилотов Penske есть хотя бы по одной победе в этом году. Блэни считается одним из самых перспективных гонщиков Кубка NASCAR молодого поколения. Райан уверенно начал сезон и с первой же гонки включился в борьбу с лидерами. Отчасти из-за этого команда Penske поспешила заключить с ним многолетний контракт на будущие сезоны.

По итогам 13 этапов Блэни занимает третье место в общем зачете. Лидером чемпионата остался Кевин Харвик, вторым идет Джоуи Логано. Успешная гонка Рики Стенхауса позволила ему попасть в первую двадцатку чемпионата.