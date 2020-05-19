Гонкам NASCAR угрожает кое-что похуже пандемии. Сильный дождь

Погода поставила под сомнение возможность провести следующий заезд высшего дивизиона NASCAR. Этот чемпионат возобновил соревнования в минувшее воскресенье, 17 мая. И ровно тогда, когда длительная пауза из-за коронавируса, наконец, закончилась, сезон столкнулся с новой угрозой. С дождем.

В NASCAR не проводят гонки на мокрой трассе, так как автомобили и покрышки не приспособлены к езде по сырому асфальту. В случае аварии в таких условиях последствия могут оказаться чересчур сильными, поэтому с началом грозы этапы NASCAR переносят.

Сейчас ближайшая гонка высшего дивизиона намечена на среду, 20 мая. При этом прогноз погоды дает 90%-ную вероятность сильного дождя в этот день. Аналогичный прогноз действует на четверг, 21 мая. Обычно в такой ситуации руководство чемпионата отменяет либо откладывает гонки на несколько дней.

Первый этап Кубка NASCAR после карантинного перерыва выиграл лидер общего зачета Кевин Харвик. Заезд прошел без зрителей. Гонка запомнилась возвращением чемпиона 2003 года Мэтта Кенсета, который завершил карьеру полтора года назад. В первой же гонке после длительного перерыва ветеран финишировал десятым.

Кенсет занял место уволенного Кайла Ларсона в коллективе Ganassi. Ларсона выгнали из команды из-за того, что во время виртуальной гонки Кайл употребил оскорбительное слово, которым уничижительно называют темнокожих жителей США.