Фото: NASCAR в Дарлингтоне – первая гонка после паузы
Необычное название соревнований, рекордно компактное расписание, почти пустой пресс-центр – первый за два месяца этап NASCAR отличался от обычных гонок не только необходимостью носить маски и соблюдать дистанцию.
5-й этап NASCAR Cup, прошедший в воскресенье на треке в Дарлингтоне, был первой престижной гонкой, прошедшей на планете за добрых два месяца – с момента завершения Ралли Мексика, состоявшегося в середине марта.
Первые после длительной паузы соревнования многим отличались от привычных:
- гонка получила название Real Heroes 400; обычно в название гонки входит имя титульного спонсора, сейчас же оно было заменено на словосочетание «настоящие герои» в честь американских врачей
- гонка прошла без зрителей
- заезды проходили только в воскресенье, что позволило командам прибыть на трассу в субботу – то есть гораздо позже чем обычно
- температуру измеряли как всем прибывающим на трассу, так и всем, покидающим ее
- количество присутствующих на трассе сотрудников команд было ограничено, и механики, обслуживающие разные машины, практически не контактировали друг с другом – даже если обслуживали машины, принадлежащие одной команде
- на гонку было допущено только четыре журналиста и три фотографа
- комментаторы работали не на трассе, а в студии телеканала Fox в городе Шарлот, на пит-лейне работал один-единственный корреспондент вместо нескольких
Благодарность врачам на указателе на въезде на трассу
Фотограф: Джим Аттер
У водителя грузовика одной из команд измеряют температуру
Фотограф: NASCAR Media
Представитель NASCAR в маске
Фотограф: NASCAR Media
Санитарная обработка боксов
Фотограф: NASCAR Media
Toyota Camry Кайла Буша в боксах
Фотограф: NASCAR Media
Райан Ньюман, Roush Fenway Racing
Фотограф: NASCAR Media
Сотрудник компании Sunoco заправляет грузовик в паддоке
Фотограф: NASCAR Media
Мэтт Кенсет, Roush Fenway Racing
Фотограф: NASCAR Media
Кайл Буш
Фотограф: NASCAR Media
Победитель гонки Кевин Харвик, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Фотограф: NASCAR Media
Надпись с благодарностью врачам на трассе в Дарлингтоне
Фотограф: Джим Аттер
Победу в гонке одержал Кевин Харвик на Ford, укрепивший завоеванное в первых четырех гонках лидерство в общем зачете. В течение ближайших двух недель NASCAR проведет еще четыре гонки высшей лиги: 20 мая (среда) состоится еще одна гонка в Дарлингтоне, 24 (воскресенье) и 27 (среда) мая – два этапа в Шарлот, и 31 мая (воскресенье) – заезд в Бристоле. После этого серия перейдет на привычный график с гонками только по воскресеньям. Пока гонки будут проходить без зрителей.
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR Cup
|Автор
|Кирилл Качнов