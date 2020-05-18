Фото: NASCAR в Дарлингтоне – первая гонка после паузы

5-й этап NASCAR Cup, прошедший в воскресенье на треке в Дарлингтоне, был первой престижной гонкой, прошедшей на планете за добрых два месяца – с момента завершения Ралли Мексика, состоявшегося в середине марта.

Первые после длительной паузы соревнования многим отличались от привычных:

- гонка получила название Real Heroes 400; обычно в название гонки входит имя титульного спонсора, сейчас же оно было заменено на словосочетание «настоящие герои» в честь американских врачей

- гонка прошла без зрителей

- заезды проходили только в воскресенье, что позволило командам прибыть на трассу в субботу – то есть гораздо позже чем обычно

- температуру измеряли как всем прибывающим на трассу, так и всем, покидающим ее

- количество присутствующих на трассе сотрудников команд было ограничено, и механики, обслуживающие разные машины, практически не контактировали друг с другом – даже если обслуживали машины, принадлежащие одной команде

- на гонку было допущено только четыре журналиста и три фотографа

- комментаторы работали не на трассе, а в студии телеканала Fox в городе Шарлот, на пит-лейне работал один-единственный корреспондент вместо нескольких

Слайдер Список Благодарность врачам на указателе на въезде на трассу 1 / 11 Фотограф: Джим Аттер У водителя грузовика одной из команд измеряют температуру 2 / 11 Фотограф: NASCAR Media Представитель NASCAR в маске 3 / 11 Фотограф: NASCAR Media Санитарная обработка боксов 4 / 11 Фотограф: NASCAR Media Toyota Camry Кайла Буша в боксах 5 / 11 Фотограф: NASCAR Media Райан Ньюман, Roush Fenway Racing 6 / 11 Фотограф: NASCAR Media Сотрудник компании Sunoco заправляет грузовик в паддоке 7 / 11 Фотограф: NASCAR Media Мэтт Кенсет, Roush Fenway Racing 8 / 11 Фотограф: NASCAR Media Кайл Буш 9 / 11 Фотограф: NASCAR Media Победитель гонки Кевин Харвик, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang 10 / 11 Фотограф: NASCAR Media Надпись с благодарностью врачам на трассе в Дарлингтоне 11 / 11 Фотограф: Джим Аттер

Победу в гонке одержал Кевин Харвик на Ford, укрепивший завоеванное в первых четырех гонках лидерство в общем зачете. В течение ближайших двух недель NASCAR проведет еще четыре гонки высшей лиги: 20 мая (среда) состоится еще одна гонка в Дарлингтоне, 24 (воскресенье) и 27 (среда) мая – два этапа в Шарлот, и 31 мая (воскресенье) – заезд в Бристоле. После этого серия перейдет на привычный график с гонками только по воскресеньям. Пока гонки будут проходить без зрителей.