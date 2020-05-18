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NASCAR Cup / Галерея

Фото: NASCAR в Дарлингтоне – первая гонка после паузы

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Фото: NASCAR в Дарлингтоне – первая гонка после паузы
Автор:
, Главный редактор
18 мая 2020 г., 07:52

Необычное название соревнований, рекордно компактное расписание, почти пустой пресс-центр – первый за два месяца этап NASCAR отличался от обычных гонок не только необходимостью носить маски и соблюдать дистанцию.

5-й этап NASCAR Cup, прошедший в воскресенье на треке в Дарлингтоне, был первой престижной гонкой, прошедшей на планете за добрых два месяца – с момента завершения Ралли Мексика, состоявшегося в середине марта.

Первые после длительной паузы соревнования многим отличались от привычных:

- гонка получила название Real Heroes 400; обычно в название гонки входит имя титульного спонсора, сейчас же оно было заменено на словосочетание «настоящие герои» в честь американских врачей

- гонка прошла без зрителей

- заезды проходили только в воскресенье, что позволило командам прибыть на трассу в субботу – то есть гораздо позже чем обычно

- температуру измеряли как всем прибывающим на трассу, так и всем, покидающим ее

- количество присутствующих на трассе сотрудников команд было ограничено, и механики, обслуживающие разные машины, практически не контактировали друг с другом – даже если обслуживали машины, принадлежащие одной команде

- на гонку было допущено только четыре журналиста и три фотографа 

- комментаторы работали не на трассе, а в студии телеканала Fox в городе Шарлот, на пит-лейне работал один-единственный корреспондент вместо нескольких

Слайдер
Список

Благодарность врачам на указателе на въезде на трассу

Благодарность врачам на указателе на въезде на трассу
1/11

Фотограф: Джим Аттер

У водителя грузовика одной из команд измеряют температуру

У водителя грузовика одной из команд измеряют температуру
2/11

Фотограф: NASCAR Media

Представитель NASCAR в маске

Представитель NASCAR в маске
3/11

Фотограф: NASCAR Media

Санитарная обработка боксов

Санитарная обработка боксов
4/11

Фотограф: NASCAR Media

Toyota Camry Кайла Буша в боксах

Toyota Camry Кайла Буша в боксах
5/11

Фотограф: NASCAR Media

Райан Ньюман, Roush Fenway Racing

Райан Ньюман, Roush Fenway Racing
6/11

Фотограф: NASCAR Media

Сотрудник компании Sunoco заправляет грузовик в паддоке

Сотрудник компании Sunoco заправляет грузовик в паддоке
7/11

Фотограф: NASCAR Media

Мэтт Кенсет, Roush Fenway Racing

Мэтт Кенсет, Roush Fenway Racing
8/11

Фотограф: NASCAR Media

Кайл Буш

Кайл Буш
9/11

Фотограф: NASCAR Media

Победитель гонки Кевин Харвик, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang

Победитель гонки Кевин Харвик, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
10/11

Фотограф: NASCAR Media

Надпись с благодарностью врачам на трассе в Дарлингтоне

Надпись с благодарностью врачам на трассе в Дарлингтоне
11/11

Фотограф: Джим Аттер

Победу в гонке одержал Кевин Харвик на Ford, укрепивший завоеванное в первых четырех гонках лидерство в общем зачете. В течение ближайших двух недель NASCAR проведет еще четыре гонки высшей лиги: 20 мая (среда) состоится еще одна гонка в Дарлингтоне, 24 (воскресенье) и 27 (среда) мая – два этапа в Шарлот, и 31 мая (воскресенье) – заезд в Бристоле. После этого серия перейдет на привычный график с гонками только по воскресеньям. Пока гонки будут проходить без зрителей.

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup
Автор Кирилл Качнов

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