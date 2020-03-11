Фаворит сезона-2020 в Кубке NASCAR подписал долгосрочный контракт с Penske

Команда Penske связала контрактами трех перспективных пилотов Кубка NASCAR 2020 года. Один из фаворитов этого сезона Райан Блэни подписал с гоночным коллективом многолетний контракт. Стороны не стали уточнять, на сколько лет рассчитано новое соглашение. Вместе с Блэни за Penske выступают чемпионы высшего дивизиона NASCAR Джоуи Логано и Брэд Кеселовски.

«Райан – настоящий талант. Его ждут долгие годы побед, и мы рады, что он решил связать свое будущее с Penske, – заявил основатель и владелец команды Роджер Пенске. – С тех пор, как Райан присоединился к нашей команде, он превратился в гонщика чемпионского калибра. А его популярность среди болельщиков делает Райана идеальным послом нашего спорта».

Блэни выступает за Penske с 18-летнего возраста. Спортсмен начинал с эпизодических стартов в дивизионе Xfinity Series, где в 2013 году пилот добился первой победы. С 2018 года Блэни участвует в высшем дивизионе NASCAR в составе Penske на полном расписании. После трех первых гонок сезона-2020 Райан лидировал в общем зачете, но авария на четвертом этапе отбросила гонщика назад. С учетом темпа Блэни во всех прошедших гонках спортсмена можно назвать фаворитом сезона-2020.

Райан Блэни Фото: Райнер Эрхардт

«Я всегда говорил, что возможность гоняться за Penske – мечта всей моей жизни, – заявил Блэни. – Мне повезло быть окруженным невероятно талантливыми людьми в команде. Я убежден, что вместе мы будем еще долго бороться за победы в гонках и чемпионатах».

По сути, Penske собрала в своем составе почти всех чемпионов высшего дивизиона молодого поколения. Из всех обладателей Кубка NASCAR младше 38 лет только один выступает за соперничающую команду – это Кайл Буш. И 36-летний Кеселовски, и 29-летний Логано связаны контрактами с Penske.

Это важный шаг для команды в момент смены поколений: карьеру в NASCAR уже завершили несколько знаменитых чемпионов прошлого, в ближайшие годы за ними могут последовать и другие пилоты старше 45. И если командам-соперницам придется искать замену для уходящих ветеранов, то Penske уже собрала у себя трех проверенных гонщиков, которые смогут выступать еще много лет.