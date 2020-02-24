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NASCAR Cup / Лас-Вегас / Самое интересное

«Это какой-то сюр». Аутсайдер NASCAR внезапно вступил в борьбу за победу

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«Это какой-то сюр». Аутсайдер NASCAR внезапно вступил в борьбу за победу
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Джим Аттер
24 февр. 2020 г., 18:30

Давно и безуспешно выступающий в Кубке NASCAR Мэтт ДиБенедетто неожиданно для всех стал героем этапа в Лас-Вегасе. В гонке с множеством аварий и тактических ошибок аутсайдер сумел избежать всех инцидентов и попасть в топ-3. А на финальном рестарте пилот провел обгон, который вывел Мэтта на второе место. Это лучший результат за всю карьеру ДиБенедетто. Между тем, в минувшее межсезонье пилот едва не потерял место в чемпионате

Matt DiBenedetto, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Motorcraft/Quick Lane, Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Pennzoil
Matt DiBenedetto, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Motorcraft/Quick Lane
Matt DiBenedetto, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Motorcraft/Quick Lane
Matt DiBenedetto, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Motorcraft/Quick Lane
Matt DiBenedetto, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Motorcraft/Quick Lane
Matt DiBenedetto, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Motorcraft/Quick Lane

Калифорниец Мэтт ДиБенедетто уже пять лет выступает в высшем дивизионе NASCAR на полном расписании – и за это время ни разу не поднимался выше 22-го места по итогам сезона. Регулярные финиши за пределами топ-30 закрепили за пилотом репутацию аутсайдера, который вряд ли может претендовать на победу.

Но прошедшая в воскресенье гонка в Лас-Вегасе перевернула ситуацию с ног на голову. Никогда не блиставший ДиБенедетто вдруг оказался в группе лидеров – а на финальном отрезке провел важный обгон и вышел сразу на второе место. Этот результат стал для Мэтта лучшим за всю карьеру.

Второй этап Кубка NASCAR изобиловал авариями и тактическими просчетами. Самым ярким примером стратегической ошибки стала судьба Райана Блэни. Пилот доминировал на заключительном отрезке гонки и готовился к победе, когда внезапное появление желтых флагов спутало все карты. Блэни зазвали на пит-стоп, в то время как его конкуренты остались на трассе. В результате Райан финишировал 12-м.

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В отличие от множества прославленных пилотов ДиБенедетто избежал аварий, сохранил в целости шины до самого финиша и грамотно воспользовался периодом автомобиля безопасности. К последнему рестарту Мэтт выбрался на третье место – но не перестал бороться, а ринулся в атаку на Рики Стенхауса. Маневр оказался успешным: гонщики пересекли финишную черту бок о бок, при этом ДиБенедетто оказался чуть впереди.

«Это какой-то сюр. Мы были очень близко, – рассказал Мэтт после финиша. – Понимать, насколько сильна моя команда – это воодушевляет. Старт нам не удался, зато по ходу гонки мы были близки к соперникам и сумели адаптироваться к условиям – а механики на пит-стопе отработали безукоризненно. Все это вместе позволило нам собрать идеальную гонку».

В чем секрет? Возможно, дело в команде

Прежде Мэтт ДиБенедетто выступал за отстающие команды, которые не претендовали на успех. В конце прошлого сезона спортсмен остался без места: команда Leavine Family Racing решила уволить Мэтта и взять другого гонщика. ДиБенедетто рисковал пропустить новый сезон Кубка NASCAR. Но тут его пригласили в Wood Brothers.

Это старейший гоночный коллектив в современном NASCAR. Команда выступает в высшем дивизионе с 1950 года. Все это время Wood Brothers выставляет на старт машину №21.

Райан Блэни за рулем Ford №21 команды Wood Brothers Racing на гонке высшего дивизиона NASCAR в 2017 году

Райан Блэни за рулем Ford №21 команды Wood Brothers Racing на гонке высшего дивизиона NASCAR в 2017 году

В разные годы за команду выступали чемпионы NASCAR Дэвид Пирсон и Дейл Джарретт, а вплоть до сезона-2017 автомобиль номер №21 пилотировал нынешний лидер высшего дивизиона Райан Блэни. В конце прошлого сезона в Wood Brothers освободилось место и команда обратилась к ДиБенедетто. Мэтт сумел в последний момент подписать контракт и все-таки попасть в число участников чемпионата-2020.

Инженеры и механики с победным опытом в NASCAR предоставили своему новому гонщику Ford Mustang с полным спонсорским пакетом и проверенными настройками. В таких условиях ДиБенедетто приехал 19-м в «Дайтоне 500» и стал вторым на овале в Лас-Вегасе. Теперь недавний аутсайдер занимает десятое место в общем зачете – это самая высокая позиция за все время его выступлений.

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По меркам NASCAR карьера ДиБенедетто не выглядит нелогичной. В этом чемпионате крайне важен накат на трассах высшего дивизиона, а потому побед часто добиваются опытные и возрастные гонщики. Сейчас Мэтту 28 лет; многим его соперникам за 40. А значит, мы вполне можем увидеть еще большие успехи в исполнении ДиБенедетто.

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Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup
Этап Лас-Вегас
Сессия Гонка
Пилоты Мэтт ДиБенедетто
Команды Wood Brothers Racing
Автор Антон Погорельский

NASCAR Cup Следующая сессия

Лас-Вегас

Лас-Вегас

21 февр. - 23 февр.

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