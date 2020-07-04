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Джимми Джонсон заразился коронавирусом

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Джимми Джонсон заразился коронавирусом
Автор:
4 июл. 2020 г., 06:28

У семикратного чемпиона NASCAR обнаружили COCVID-19. Гонщик пропустит предстоящий заезд в Индианаполисе

Анализ Джимми Джонсона на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщила команда Hendrick Motorsports, за которую выступает знаменитый гонщик. Это означает, что у семикратного чемпиона NASCAR Cup выявили коронавирус. Из-за этого пилота не допустят на старт ближайшей гонки в Индианаполисе.

У Джонсона нет симптомов. Гонщику сделали анализ после того, как коронавирус обнаружили у его жены Чандры. В отсутствие семикратного чемпиона его место в Chevrolet №48 займет участник дивизиона Xfinity Джастин Алгайер.

В 2020 году Джонсон проводит свой последний полный сезон в Кубке NASCAR: Джимми уже объявил, что в следующем году хочет попробовать себя в других гоночных дисциплинах. Среди возможных вариантов спортсмен называл IndyCar и ралли-рейды.

В то же время, в сезоне-2020 Джонсон рассчитывал побороться за победы. Джимми не пропустил ни одной гонки высшего дивизиона NASCAR с 2001 года, когда пилот дебютировал в Кубке. На счету чемпиона 663 старта в гонках NASCAR Cup подряд.

«Я не пропустил ни одной гонки с самого начала карьеры в Кубке. Но я знаю, как тяжело наблюдать за соревнованием со стороны, зная, что я мог бы оказаться среди участников, – заявил Джонсон. – Мой первый приоритет – здоровье моих близких и моих товарищей по команде. И хотя все это, конечно, расстраивает, я твердо намерен вернуться здоровым, выигрывать гонки и попасть в плей-офф».

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Вслед за Джонсоном от участия в предстоящей гонке в Индианаполисе отстранили одного из сотрудников команды, который близко контактировал с зараженным спортсменом.

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup , NASCAR XFINITY
Пилоты Джимми Джонсон , Джастин Алгайер
Команды Hendrick Motorsports
Автор Джим Аттер

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