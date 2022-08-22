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NASCAR Cup / Уотникс-Глен Новости

Дебютная гонка Райкконена в NASCAR закончилась аварией

Чемпион Формулы 1 весьма неплохо смотрелся в Уоткинс-Глене, но добрался только до середины дистанции. Даниилу Квяту помешала поломка

Ник де Грот
Автор:
Дебютная гонка Райкконена в NASCAR закончилась аварией
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Свою первую гонку в топовом дивизионе NASCAR Кими Райкконен начинал 27-м и быстро поднялся в первую двадцатку. В переменчивых погодных условиях его команда избрала верную тактику, что позволило финну по ходу второго отрезка дистанции вести борьбу в десятке лидеров. 

Однако его выступление оказалось испорчено столкновением соперников: на 45-м круге из 90 Росс Честейн и Остин Диллон не смогли разъехаться в связке Автобусная остановка, и в возникшей из-за этого толчее Лорис Хеземанс отправил Кими в барьер. 

 

«Я думал, что занимаю верную траекторию, но все вдруг начали смещаться левее, – объяснил гонщик. – К сожалению, у меня просто не было времени среагировать. 

Кто-то ударил меня прямо в колесо, руль вырвало из рук. У меня побаливает запястье, надо посмотреть, что с ним».

Финн добавил, что гонка доставила ему много удовольствия.

«Теперь я чувствую себя куда увереннее, – сказал чемпион Ф1. – У меня было несколько классных сражений. Жаль, что все так закончилось. Машина ехала очень быстро, но в гонках порой не все идет по вашим планам».

Отвечая на вопрос, можно ли ждать продолжения выступлений в главной серии американских сток-каров, Кими был краток: «Не знаю. Посмотрим». 

Даниил Квят во второй раз подряд не смог довести гонку NASCAR до финиша – россиянина, который из-за нарушения командой правил работы с машиной был вынужден стартовать одним из последних, вновь подвела техника. 

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Фото: Мэтью Т. Такер / NKP / Motorsport Images

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